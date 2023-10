Porte aperte al Cnr per i suoi 100 anni

Porte aperte al pubblico ieri all’Area della ricerca del Cnr di via Piero Gobetti, per il Centenario dell’Ente. Festeggiamenti aperti dai saluti delle autorità e da una tavola rotonda sul tema della ‘Libertà della Ricerca’, per riflettere su vincoli, implicazioni e responsabilità che il concetto di libertà comporta in ambito scientifico, tra scienza, politica, mercato e società. Tra i numerosi relatori, anche la presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza e il presidente di Area Vittorio Morandi. In programma poi ‘Cento anni di futuro: grandi scienziati nella vita del

Cnr’, a cura di Vincenzo Palermo, con video vincitori di un concorso per le scuole, poi ricercatori, divulgatori e artisti hanno proposto esperimenti, giochi e spettacoli per tutti i gusti e tutte le età.