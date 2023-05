Porte aperte alle famiglie nella sede Ana

Una mattinata con le penne nere oggi nella sede dell’associazione nazionale alpini di Casalecchio e Sasso che dalle 9 si apre ai bambini e alle loro famiglie nella sede di via Allende per mostrare a tutti i cittadini i mezzi, le tecniche di soccorso e di azione della unità cinofile. Volontari che sono tutt’ora attivi nei territori dell’Unione dei comuni Reno Lavino e Samoggia per gli interventi di soccorso e protezione civile resi necessari dagli eventi meteo che hanno provocato allagamenti, frane, evacuazioni.

In questi giorni il gruppo cucina dell’Ana Casalecchio Sasso è in servizio anche a Lugo di Romagna, come nei giorni scorsi lo è stato a Monteveglio, a Casalecchio, alle Ganzole, nelle zone di allerta ed eventi causati dal maltempo. La giornata di oggi fa seguito alle decine di incontri che i volontari, 250 gli iscritti nella sezione, svolgono presso le scuole di Casalecchio, Zola, Sasso, dove spiegano la modalità degli interventi di protezione civile, l’approccio e l’addestramento delle unità cinofile e dei nuclei subacquei. "In classe si fa più teoria, racconto, mentre qui, negli spazi tutt’intorno alla sede, mostreremo le attrezzature", racconta il capogruppo Claudio Malossi.