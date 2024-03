Porte aperte alle imprese che guardano all’Appennino

Una porta aperta per chi vuole fare impresa in Appennino. Venerdì 22, nella Sala consiliare del Comune di Castiglione dei Pepoli, in piazza Marconi 1, verranno inaugurati i tre Sportelli per privati e imprese di Bis Brasimone: lo Sportello Vivere e Lavorare in Appennino, lo Sportello Imprenditoria Progetti d’impresa Brasimone e lo Sportello Green per le Imprese. Interverranno Rosa Grimaldi, delegata alla Promozione economica e attrattività internazionale, industrie culturali e creative di Città metropolitana, Maurizio Fabbri, presidente dell’Unione dei comuni dell’Appennino bolognese, Giovanna Trombetti, dirigente Ufficio comune Sviluppo economico, imprese, occupazione di Città metropolitana e Marco Lamberti, Head of Brasimone Research Center Service Management Enea.

I tre nuovi sportelli, dedicati al territorio appenninico, nascono nell’ambito del progetto Bis - Bologna Innovation Square, la piattaforma metropolitana diffusa di servizi innovativi promossa da Città metropolitana e Comune di Bologna. In particolare la Città metropolitana, insieme all’Unione Appennino Bolognese e in collaborazione con Enea, sta lavorando all’implementazione del Progetto ’Centro Ricerche Enea Brasimone: Per una maggiore attrattività dell’Appennino’.

Si tratta di un progetto strategico con interventi importanti per la rigenerazione e la valorizzazione dell’ambito territoriale del Brasimone, i cui effetti saranno percepibili nel più ampio contesto della montagna bolognese. In attesa della riqualificazione dei locali del Centro Ricerca Enea Brasimone dove avranno la loro sede, i nuovi sportelli saranno attivati e collocati, in via temporanea, all’interno degli uffici del Comune di Castiglione dei Pepoli, in piazza Marconi 1. Con i tre nuovi sportelli si attiva dunque un presidio fisico a cui cittadini e cittadine, imprese e organizzazioni possono fare riferimento per fruire dei servizi pensati per una piena valorizzazione dell’Appennino: il rafforzamento e l’attrazione di nuove imprese, l’arrivo di nuovi residenti, l’innovazione e la transizione ecologica del tessuto imprenditoriale esistente.