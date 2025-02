Porte aperte e incontri con gli ospiti per indagare il disagio giovanile

Prendersi cura del disagio giovanile nel mondo della scuola è il tema centrale del ciclo di incontri organizzato alI’istituto Copernico, progetto nato due anni fa. "L’idea è quella di aprire la scuola alla cittadinanza, creando spazi di confronto che coinvolgano studenti, docenti, famiglie e ospiti di rilievo" spiega il professor Michele Montanaro, responsabile dell’iniziativa.

Il programma si divide tra incontri mattutini, destinati alle classi, e i ’Pomeriggi Copernicani’, aperti a tutti e con celebri ospiti. Il primo appuntamento, il 21 febbraio alle 16 nell’auditorium Rita Atria del Copernico, vedrà come ospite il politico e giornalista Walter Veltroni, che discuterà il rapporto tra giovani e politica, interrogandosi sulle ragioni del disinteresse e della sfiducia nei confronti delle istituzioni. Seguirà un incontro con Ilaria Capua, virologa e divulgatrice scientifica, e il percorso si concluderà a maggio con un evento in fase di definizione.

Negli appuntamenti della mattina invece, alcune classi terze dell’istituto hanno avuto l’opportunità di incontrare Gabriella Tomai, presidente del Tribunale dei minori dell’Emilia Romagna. Le classi quarte, invece, hanno approfondito la realtà carceraria grazie all’Associazione Volontari Carcere (AVoC) e alle testimonianze di ex detenuti: "I ragazzi non smettevano più di fare domande e alcuni di loro hanno moderato l’incontro" racconta Montanaro. Per le classi quinte, questo mercoledì è in programma una visita alla Casa Circondariale della Dozza.

"Negli anni ho riscontrato una crescente necessità di ascolto da parte dei ragazzi. La scuola deve essere in grado di intercettare questo bisogno e offrire loro spazi di confronto e riflessione" conclude Montanaro.

Alice Pavarotti