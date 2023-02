Porte aperte nei nidi, al via le iscrizioni

Per tutto il mese di marzo saranno aperte le iscrizioni all’asilo nido nei territori che fanno parte dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese. Pur mantenendo la propria autonomia con proposte differenziate, le singole amministrazioni hanno cercato di uniformare una serie di iniziative per facilitare le famiglie nella scelta della scuola. Tra queste vi è l’organizzazione di una giornata in cui i genitori possono visitare la struttura per vedere di persona gli spazi dove sarà accudito il loro figlio e dialogare con il personale che porterà avanti quei servizi che ne favoriranno la crescita.

"Quest’anno l’offerta dei posti nido del nostro distretto è stata ulteriormente implementata grazie all’apertura di diverse nuove sedi attraverso il grande sforzo delle amministrazioni comunali interessate – spiega il sindaco di Vergato e presidente dell’Istituzione dei Servizi Sociali, Educativi e Culturali dell’Unione Giuseppe Argentieri –. Oltre a questo importante risultato non posso non sottolineare come la convergenza di politiche di sostegno alle famiglie quali tariffe contenute da parte dei comuni, abbattimento delle rette determinata dall’applicazione del bonus regionale e al rimborso Inps, determinano che di fatto pochissimi utenti pagano il servizio, per esempio al Nido Bienvenido di Vergato, che è direttamente gestito dalla mia amministrazione, su 36 utenti ben 30 sono di fatto esentati. I servizi sono un elemento essenziale della vivibilità dell’Appennino". Il secondo dato importante è che alcuni comuni si sono aperti a quelli limitrofi che non dispongono di questo servizio. Ad esempio le graduatorie per il nido Bimbopolis di Gaggio Montano prevedono uno spazio per le famiglie residenti in altri comuni dell’Unione essendo questo un territorio dove sono presenti diversi complessi industriali e per questo frequentato anche da chi lo raggiunge per lavoro.

Tutte le famiglie possono rivolgersi al Coordinamento pedagogico distrettuale per avere un colloquio individuale o per avere informazioni di natura pedagogica, ricordando che a questa messa in rete degli asili nido partecipa anche il comune di Alto Reno Terme pur non facendo parte dell’Unione. I primi open day si terranno sabato a Montefredente, nel comune di San Benedetto, e a Camugnano mentre l’ultima struttura ad aprire le sue porte sarà il nido "La Montagna dei Balocchi" di Castiglione dei Pepoli, che accoglierà i genitori il 22 marzo. Nel mezzo ci sono le visite agli altri nidi passando per Alto Reno Terme (4 marzo), Vergato (6 marzo), Gaggio Montano (9 marzo), Riola di Grizzana Morandi (11 marzo) e Rioveggio (14 marzo). Praticamente in tutti nidi è necessaria la prenotazione telefonica.

Massimo Selleri