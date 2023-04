Porte aperte nelle ’case illustri’

di Benedetta Cucci

Piccole case o ville storiche, abitazioni o veri e propri musei, residenze stabili e studi dove osservare l’organizzazione affascinante di un artista. Oggi e domani porte aperte in tutta la regione alle case dei personaggi illustri italiani con l’organizzazione dell’Associazione nazionale Case della Memoria, nata per promuovere la memoria custodita nelle case di chi ha lasciato un segno nella nostra cultura.

A Bologna e provincia ce ne sono parecchie. Come Palazzo Boncompagni, la Biblioteca Museo Archivio Casa Carducci e il Museo del Risorgimento, Casa Museo Renzo Savini, Atelier Tullio Vietri e poi Palazzo Comelli a Camugnano, Museo Marconi a Sasso Marconi, Palazzo Tozzoni a Imola, Museo della Rocca di Dozza. Ognuno è aperto coi propri orari (consultabili su www.casadellamemoria.it) e con iniziative personali, come Palazzo Boncompagni, la dimora di Papa Gregorio XIII, da scoprire con visite guidate prenotabili sul sito palazzoboncompagni.it, per entrare nelle sale e ammirare l’architettura imponente di questo palazzo straordinario esempio del maturo Rinascimento italiano. A Casa Carducci, luogo favorito dove lo scrittore offre di sé l’immagine dell’umanista amante dei propri studi, sono previste quattro visite guidate su questo tema alle 16 e 17 di entrambi i giorni, con prenotazione scrivendo una mail a [email protected]

In occasione della due giorni, sono poi state consegnate ieri dall’assessore Mauro Felicori nella sala dello Stabat Mater dell’Archiginnasio 52 targhe ad altrettante sedi appartenute ad artisti, cineasti e collezionisti, letterati, musicisti e cantanti, scienziati e inventori, famiglie e personaggi storici, individuate dalla Regione nella prima campagna di riconoscimento per l’assegnazione del marchio ’Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna’, in base alla legge regionale 22022. Le strutture della regione riconosciute rappresentano l’81% delle domande ricevute, e tra queste Bologna con la città metropolitana rappresenta il 33%. Ne fanno parte (oltre agli spazi già citati) Fondazione Carlo Gajani, Casa Studio di Wolfango, Studio Mario Nanni, Palazzo Zucchelli, Casa studio Dino Boschi, Archivio Concetto Pozzati, Officina Pellegrini a Monte San Pietro, Casa di Giorgio Morandi a Bologna e Casa studio a Grizzana, Casa studio Sante Ghinassi a Riolo Terme, Casa Lucio Dalla, Rocchetta Mattei a Grizzana, Casa Cesare Maltoni a San Lazzaro, Palazzo Rosso di Carlo Alberto Pizzardi a Bentivoglio, Museo Casa Frabboni a San Pietro in Casale.

La Regione pubblicherà a breve il primo bando di finanziamento riservato alle strutture riconosciute destinato a lavorare su catalogazione e studio del patrimonio culturale e potenziamento della fruizione pubblica tramite mostre e programmi culturali.