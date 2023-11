Porte chiuse agli uomini violenti. Il protocollo sugli alloggi popolari

Allontanare dalle case popolari gli uomini violenti. Punteggi extra in graduatoria per le donne vittime di maltrattamenti. Alloggi sfitti, pubblici e privati, recuperati e messi a disposizione di donne che sfuggono a situazioni di violenza domestica. Sono alcuni dei 10 punti previsti dal il protocollo d’intesa voluto dalla Città metropolitana per promuovere l’autonomia abitativa delle donne vittime di violenza.

Il documento è stato firmato ieri a Palazzo Malvezzi dai Comuni dell’area metropolitana, dalla Regione, dalle aziende casa del territorio, dai centri antiviolenza, dai sindacati degli inquilini e dalle associazioni dei proprietari. La tutela delle donne "è una questione politica. Non possiamo solo limitarci all’educazione all’affettività, che comunque nelle scuole va fatta. Come istituzioni abbiamo il compito di assumere delle decisioni e Bologna lo fa", dice il sindaco Matteo Lepore. "Da oggi la violenza sulle donne è una delle fragilità su cui si assegnano le case popolari", gli fa eco Simona Lembi, responsabile del Piano metropolitano per l’uguaglianza. "Siamo la prima azienda casa in Italia a firmare questo tipo di intesa – sottolinea Marco Bertuzzi, presidente di Acer Bologna –. Per fare questo protocollo siamo partiti dai casi concreti". Uno di questi casi lo ha ricordato la vicesindaca Emily Clancy, che ha menzionato una donna "in attesa dell’assegnazione della casa popolare, che era stata massacrata di botte dal marito davanti ai figli. Nonostante l’allontanamento dell’uomo, non riuscivamo a far passare la titolarità dell’assegnazione da lui a lei". Proprio per questo si è deciso di modificare i regolamenti Erp.

"Questo accordo è un simbolo – conclude la vicepresidente della Regione, Irene Priolo – è un segnale per le donne in difficoltà, a cui diciamo che sono tutelate e che i loro diritti sono garantiti. A livello nazionale c’è un arretramento, sia sulle politiche abitative sia sul reddito di libertà. Del resto, coniugare la demagogia con la realtà è sempre più difficile. Il nostro territorio marca una differenza".