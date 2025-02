Porti a scuola tuo figlio? Il cane è vietato

CASTEL MAGGIORE (Bologna)Cani davanti alla scuola? No, grazie. Una nuova direttiva della dirigenza scolastica di Castel Maggiore, a far data da mercoledì, ha disposto il divieto della presenza di cani all’entrata e all’uscita delle scuole. La nuova disposizione, secondo la scuola, si è resa necessaria perché è stata verificata la presenza di cani che hanno arrecato disagio e preoccupazione in particolare tra i più piccoli. Dunque la scuola, "per favorire lo svolgimento delle operazioni di ingresso e di uscita degli alunni in condizioni di serenità", è scesa in campo istituendo il divieto per i proprietari di animali domestici di portare al seguito i cani negli ambienti all’interno dei locali scolastici e negli spazi di pertinenza della scuola, compresi i cortili anteriori, posteriori e nelle zone esterne adibite ad aree gioco. "Sono intervenuta – dice la dirigente scolastica Antonietta Esposito – a scopo preventivo e dopo avere ricevuto alcune segnalazioni. Non si sono registrati episodi spiacevoli o gravi, ma ci è stato segnalato qualche disagio, come era peraltro successo già qualche anno fa. Mi preme sottolineare che questa nuova disposizione non vuole essere una esclusione, al contrario. Rammento infatti che a scuola facciamo molta didattica sulla sensibilizzazione di temi collegati all’ambiente, agli animali. Io stessa ho un cane e comprendo benissimo il tema". E la docente poi aggiunge: "Il provvedimento è stato soltanto un atto preventivo. E finora non ho avuto nessun segnale contrario da parte di nessuno".

Pier Luigi Trombetta