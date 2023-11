Portici e vampiri, la città oscura di Vanna Vinci

Oscuri e impregnati di mistero come succede in certe notti invernali, i portici di Bologna che campeggiano nella copertina del nuovo libro di Vanna Vinci, sembrano un passaggio che spunta dal buio per condurci in una dimensione aliena. Con Viaggio notturno. La casa (Sergio Bonelli editore), presentato in questi giorni a Lucca Comics, la disegnatrice che da molti anni vive e lavora a Bologna, ha realizzato un omaggio al versante meno appariscente, inquieto, della città.

Signora Vinci, non solo per fare da sfondo ai noir è perfetta Bologna, ma anche alle storie di vampiri come la sua..

"Bologna ha un’anima che si sottrae allo sguardo, si nasconde e al tempo stesso emana un fascino magnetico, invita alla scoperta, pur avvertendo che quello che vedremo potrebbe non piacerci. Nel mio libro la città non è solo sfondo, ambientazione, è la narratrice, è lei che accoglie e coccola una nidiata di vampiri che non ti aspetteresti"

Con una attenzione meticolosa per la ricostruzione degli ambienti

"Si, è stata proprio un’opera di reinvenzione degli spazi, partendo dai luoghi che conoscevo e dai tanti che ho scoperto lavorando alla sceneggiatura del fumetto. Non solo i portici, ma gli interni dei maestosi palazzi nobiliari, come quello che riceve inaspettatamente in eredità Java, la protagonista del racconto, e quella grande, incredibile, città sotterranea che si sviluppa sotto i nostri piedi. Camminamenti, cunicoli, torrenti, tunnel che la attraversano e dove le forze dell’ignoto governano, in una sorta di quotidianità terribile e parallela alla nostra".

Bologna reinventata ma riconoscibile.

"Certo, nella fase preparatoria ho passato alcuni mesi esplorando Bologna con il mio taccuino e ritraendo ogni palazzo, ogni angolo, ogni scorcio mi sembrasse utile per accogliere le avventure dei miei vampiri. Per cui nelle tavole sono facilmente riconoscibili vie del centro e edifici, ma sempre trasfigurati rispetto a come sono nella realtà. Ho cercato di esaltarne il loro aspetto misterioso, che in realtà spesso era già molto marcato"

Tutto gravita, diceva, intorno a una grande casa del centro

"Sì, l’appartamento che Java ha ricevuto in eredità da una vecchia amica, la misteriosa Vera Mayers, è cristallizzato. Tutto è rimasto intatto dopo l’abbandono da parte della precedente proprietaria, è come se fosse stato abitato sino a pochi minuti prima. Si avverte un senso di sospensione temporale che svelerà la presenza di un gruppo di personaggi che si nutrono di sangue umano, le cui tracce sono proprio all’interno dalla casa. Da qui partirà il più allucinato viaggio che Java potesse immaginare"

Per questa nuova opera ha scelto un formato per lei inconsueto.

"Con Viaggio notturno. La casa ho sviluppato un racconto che continua attraverso quattro episodi. È un esperimento di serialità, pensato insieme a Bonelli, che mi ha permesso di dilatare i tempi, soffermarmi sui dettagli, esaltare aspetti delle personalità dei protagonisti che portano il lettore nel cuore più buio dei portici di Bologna"