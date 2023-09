Portici, ecco l’app contro i vandali Sarà usata per segnalare il degrado

di Francesco Moroni

Sarà un database "organico", capace di raccogliere tutte le informazioni a disposizione. Allo stesso tempo funzionerà anche da mappa urbana, da ‘hub’ per le segnalazioni, da decalogo con segreti e curiosità, da registro di tutti gli interventi di cura e manutenzione, o anche solo da passatempo per i cittadini più curiosi: presto anche i portici avranno la propria, personale app per il cellulare.

L’idea era nell’aria già da un po’ e ora si appresta a diventare realtà grazie a un finanziamento del ministero della Cultura, nell’ambito del progetto ‘Tag - Tutti aiutiamo nella gestione’: l’azienda incaricata di mettere a punto il servizio è ‘A software factory’ e l’importo complessivo dell’affidamento ammonta a poco meno di 146mila euro.

L’obiettivo principale è quello di difendere il Patrimonio mondiale dell’umanità Unesco dal degrado: il portale consentirà soprattutto "la gestione delle attività di segnalazione e ripristino di atti vandalici", sia pubbliche sia dei cittadini, singoli o associati, e di tutte quelle azioni "volte a migliorare la qualità e la gradevolezza dei portici, dalla rimozione di scritte e disegni al ripristino delle colorazioni di colonne, pilastri e murature.

"L’app si è resa necessaria per poter coordinare tutte le attività di gestione che riguardano la lotta al vandalismo grafico – mette subito in chiaro Federica Legnani, responsabile dell’ufficio ‘Portici’ del Comune –. Lo abbiamo visto per anni: i soggetti che si occupano della tutela del nostro patrimonio e della lotta ai vandali sono molteplici. Ecco perché serviva un coordinamento generale, capace di mettere finalmente insieme tutte queste valide azioni".

Il servizio diventerà anche una specie di enciclopedia su uno dei simboli della nostra città: "L’idea è quella di arrivare a una conoscenza incrementale delle superfici murarie – prosegue Legnani – , cioè la possibilità di poter archiviare una lunga serie di informazioni, poi facilmente consultabili". Un servizio che potrebbe assomigliare a quello già sperimentato attraverso l’app di Hera ’Il rifiutologo’ che, oltre a consigliare come conferire correttamente le varie tipologie di rifiuti, funge da schedario per raccogliere tutte le denunce di abbandoni e di degrado avanzate dai cittadini.

L’app si chiamerà ‘Portici’ – e come, sennò? – e sarà gestita direttamente tramite "un portale di backoffice dal personale del Comune", si legge in una nota di Palazzo d’Accursio, e "condivisa con le ditte aggiudicatarie dei lavori", oltre a dover essere integrata con gli altri sistemi applicativi dell’ente.

Le tempistiche entro cui sarà disponibile? "Brevi", risponde subito Legnani. "Era già stata prevista per il sito Unesco e ora ha trovato le gambe grazie a uno dei bandi ministeriali – conclude la responsabile –. Questi progetti prevedono appunto che ci sia una gara dedicata alle città o ai siti Unesco, in modo da ottenere finanziamenti rispetto alla promozione, alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio".

L’unione fa la forza, dunque. E così dopo anni di interventi a macchia di leopardo e difficoltà nel contenere gli imbrattamenti, i bolognesi potranno contare su una pratica arma in più per fermare i vandali: basterà tirare fuori dalla tasca lo smartphone.