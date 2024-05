Portici patrimonio Unesco. Oggi si svela la prima targa

I portici verranno ufficialmente insigniti del riconoscimento Unesco: oggi alle 12,30 in piazza Maggiore verrà svelata la prima delle dodici targhe che li riconoscono Patrimonio mondiale dell’umanità. La celebrazione, che chiude il convegno di ieri e oggi ‘Heritage meets the future’, ossia "il patrimonio che incontra il futuro", avverrà nel tratto di portici di Palazzo d’Accursio, alla presenza del sindaco Matteo Lepore e di Jyoti Hosagrahar, vicedirettrice del centro del Patrimonio mondiale dell’Unesco. Il coro dei bambini della ‘Bernstein School of Musical Theatre’ eseguirà l’inno dei portici, mentre in chiusura l’attrice Marinella Manicardi leggerà il suo monologo: ‘I portici a occhi chiusi’. Preview del Festival dei Portici che si svolgerà dal 4 al 9 giugno, il programma Heritage meets the future si è articolato tra ieri (al Modernissimo) e oggi in Salaborsa.

La giornata di ieri al cinema si è aperta con i saluti istituzionali dell’assessora ai Portici Unesco Anna Lisa Boni, della protettrice vicaria dell’Alma Mater Simona Tondelli e del sindaco.

"Abbiamo deciso di trattare il patrimonio dei portici non solo come risorsa da salvaguardare nel presente, ma come eredità da trasmettere in futuro, e il riconoscimento Unesco è un grande sprone per continuare a lavorare in questa direzione", spiega Lepore. Si sono poi susseguiti numerosi interventi presieduti da docenti sia dell’Alma Mater sia del Politecnico di Torino. Ad aprire è stato il docente Massimiliano Tarozzi, titolare di una cattedra Unesco sul tema dell’educazione alla cittadinanza globale, che ha elaborato una tesi riguardo la connessione tra cultura globale e locale, portando come esempio concreto il progetto ‘Migrantour’: in diverse città, tra cui anche Bologna, vengono proposte passeggiate urbane interculturali ideate e condotte da cittadini di origine migrante. "Permettono di avere uno sguardo globale della città attraverso il patrimonio locale, con una narrazione inedita e interculturale", conclude Tarozzi.

Spazio poi alla presentazione sugli usi e le forme dei portici urbani dei docenti dell’Alma Mater Rosa Smurra e Francesco Ceccarelli, e quella di Giulio Mondini, professore del Politecnico di Torino, sui futuri piani di gestione dei portici a seguito della prestigiosa candidatura Unesco. Questa mattina in Salaborsa, invece, i site manager Unesco di alcune delle più importanti città europee insignite del riconoscimento di Patrimonio dell’umanità si riuniranno nella tavola rotonda ‘Global challenges, shared solutions’, per un confronto a tutto campo sulle sfide della tutela.