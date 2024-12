Portici a Bologna, i pensionati di Cna al lavoro contro il vandalismo grafico

Bologna, 18 dicembre 2024 - Volontari al lavoro per prendersi cura del nostro patrimonio Unesco: i Portici del Baraccano e di via Irnerio. Prende vita il patto di collaborazione tra il Quartiere Santo Stefano e Cna. È l'associazione di categoria, insieme con Cna Fita, a mettere in campo i volontari, che fanno parte di Cna Pensionati.

Saranno proprio - per ora tre - imprenditori in pensione a occuparsi della pulizia dei muri dal vandalismo grafico, facendo partire i lavori a marzo 2025.

Nel frattempo, a gennaio partirà la formazione per i servizi di pulizia integrativi e successivamente più impattanti.

"Il vandalismo grafico può essere sconfitto solo dando il buon esempio - dice la presidente di Quartiere Rosa Amorevole -. Facendo vedere che la città reagisce, il muro viene lasciato in pace. Una collaborazione importante che ha un elemento interessante: il parlarne farà in modo che anche altre persone diano la propria disponibilità a partecipare. Avere un'associazione di pensionati tecnici può essere utile non solo per le squadre da loro composte, ma anche fornendo un aiuto in più alle altre persone. Spero che l'anno prossimo ci sia una squadra di cento volontari".

"I nostri volontari hanno già partecipato al ripristino di beni comuni danneggiati, come nel progetto I Love Bolognina - commenta la presidente di Cna pensionati, Lorenzina Falchieri -. Questo progetto è un ulteriore tassello di un impegno che Cna pensionati sta portando avanti per un volontariato delle competenze e per un pensionamento sempre più attivo".