Portico di San Luca L’accensione delle luci e le note di Cremonini "È il simbolo della città"

di Amalia Apicella

"Per la maturità l’ho fatta in ginocchio la salita di San Luca, quindi un po’, il portico, me lo sono guadagnato", scherza Cesare Cremonini, che in un gioco di luci e musiche ha deciso di illuminare i 3.796 metri che costeggiano via Saragozza poi fino alla basilica ed era presente ieri sera all’evento di accensione delle colorate luci per un progetto ideato dallo stesso cantautore e da Giò Forma, realizzato assieme a Intesa Sanpaolo con la collaborazione del Comune. Il porticato resterà acceso fino a domenica prossima, in occasione della chiusura del ’Bologna Portici Festival’. Tantissimi i cittadini e i turisti presenti che non si sono persi l’occasione di un selfie sotto il colorato portico. Le luci sono le stesse utilizzate durante gli spettacoli dell’ultimo tour di Cremonini negli stadi. Del resto, "i portici sono il palcoscenico della vita quotidiana dei bolognesi – dice Cremonini –. Sono il luogo in cui creiamo intimità con la città, respiriamo il profumo della nostra vitalità. Lo faccio per un senso di gratitudine nei confronti di Bologna. Il portico di San Luca, poi, è un simbolo che mette davvero d’accordo tutti. Un simbolo religioso e cattolico, ma anche laico, di speranza. Anche la Madonna di San Luca per me ha un significato profondo. Io, scherzando ma non troppo, ho detto che è una di noi. Nel senso che è una figura materna, protettiva". Chiunque passi sotto il portico di San Luca, a piedi o in auto, dall’Arco del Meloncello fino alla basilica, potrà ammirare lo spettacolo di colori che si rincorrono per tutti i 666 archi.

"I miei ricordi legati a San Luca iniziano molto, molto presto – racconta il cantante – dalle prime volte con papà e mamma a quando giocavo nella Fortitudo Calcio. Ci allenavamo nell’Antistadio e andavamo a correre su per la salita per esercitarci". Anche a distanza, fino all’alba, dalle tante zone della città che offrono una vista sul colle della Guardia, si può osservare l’installazione.

"Mi hanno scritto due pazienti del Maggiore, dall’ospedale si vede molto bene tutto il percorso di luci – spiega Cremonini –. Mi hanno detto di essere ricoverati da settimane, ma vedere Bologna illuminata ha dato loro un senso di vitalità e speranza".

Per il sindaco Matteo Lepore l’installazione artistica "è un regalo alla città. Rimarrà per sempre negli occhi di cittadini, visitatori e turisti inconsapevoli che si troveranno davanti a una scenografia fantastica". Il progetto arriva alla fine di un festival che ha raccolto 35mila presenze. E conferma che "uno dei patrimoni più grandi di una città come Bologna – aggiunge Elena Di Gioia, delegata alla Cultura del Comune – sia l’affetto e la genorosità, anche artistica, in forma di abbraccio". Il sostegno al progetto rappresenta "un’ulteriore conferma della nostra presenza in questi luoghi così identitari come i portici, essenza della città, metafora di accoglienza, socialità e bellezza", conclude Simone Zavatarelli, responsabile partnership commerciali di Intesa Sanpaolo.