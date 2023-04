Bologna, il portico di San Giacomo si rifà il look: rimossi graffiti danni da smog

Bologna, 18 aprile 2023 – Il portico di San Giacomo torna a splendere. Grazie all’intervento di riqualificazione del Comune, in accordo con la Soprintendenza, sul gioiello architettonico di via Zamboni sono stati rimossi i graffiti oggetto di vandalismi.

Non solo, l’intervento ha interessato anche la parte alta del portico, dove il degrado era dovuto principalmente agli agenti atmosferici. "Abbiamo iniziato – le parole del sindaco Matteo Lepore – a restaurare questo bellissimo portico che, come si vede, riprende luce. Siamo a buon punto anche per quanto riguarda gli altri muri della zona dell’ex ghetto, circa il 70% sono stati puliti. Entro l’inizio dell’estate finiremo anche questa parte, dopo aver completato il Pratello”.

Investito un milione di euro

Un investimento complessivo di circa un milione di euro, che potranno aumentare nel corso dei prossimi mesi. A breve sarà aggiudicato un altro appalto alla ditta Ad Arte per il servizio di pulitura degli edifici di proprietà comunale. I primi interventi riguarderanno la scalinata del Pincio, alcune facciate del PalaDozza e il giardino del Cavaticcio.

"Una pulizia completa – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Simone Borsari – che ha riguardato sia la parte superiore che quella inferiore del portico. Il risultato è molto bello e anche la comunità di San Domenico ci aiuterà a mantenerlo pulito. Ed è questa la vera sfida, motivo per cui è importante che tutta la comunità si senta coinvolta in questa attività di cura dello spazio pubblico e di un bene paesaggistico di enorme importanza e valore”.