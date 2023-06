Portico di San Luca illuminato a Bologna: date e orario per vederlo

Bologna, 19 giugno 2023 – Luce sul portico di San Luca, patrimonio Unesco. L’appuntamento con l’evento gratuito, unico nel suo genere, è da oggi, lunedì 19 giugno, a domenica 25 giugno alle 22 quando chiunque si troverà a passare sotto il portico di San Luca, dall’Arco del Meloncello fino alla basilica, lo potrà ammirare per la prima volta illuminato.

Il tutto grazie a un progetto che è stato creato da Cesare Cremonini, con il sostegno del Comune di Bologna e di Intesa Sanpaolo.

Un omaggio speciale del cantautore per la sua città e, in particolare, per uno dei luoghi a cui l'artista è più legato, in chiusura della prima edizione del Bologna Portici Festival – Heritage Meets Creativity.

La rassegna di eventi, compreso quello in programma per una settimana a partire da stasera, è stata organizzata per omaggiare il portico di San Luca, il più lungo al mondo, con i suoi 3.796 metri che costeggiano via Saragozza inerpicandosi poi fino alla basilica di San Luca.

Punteggiato di lapidi, epigrafi ed ex voto, con quindici cappelle votive mariane, il portico - caro a tutti i bolognesi, credenti e non - è un luogo altamente simbolico.