Portico di San Luca illuminato, grande afflusso di persone, il Comune di Bologna: “In auto passano solo i residenti”

Bologna, 21 giugno 2023 – Il portico più bello del mondo, patrimonio Unesco, protagonista di uno show di luci unico, e ideato da Cesare Cremonini.

Una calamita irresistibile per bolognesi, turisti e curiosi. Così, visto lo straordinario afflusso di persone che in queste sera ha affollato il percorso lungo i portici che portano alla Basilica, a piedi e in auto, per ammirare lo spettacolo di luci e musica che dal 19 al 25 giugno colora per la prima volta gli archi del portico, il Comune ha deciso da questa sera di chiudere l’accesso alle auto a via di San Luca, esclusi i residenti.

Presidi della polizia locale

La chiusura di via di San Luca sarà tutte le sere, dalle ore 20 fino a cessata necessità, da oggi mercoledì 21 giugno fino a domenica 25 giugno compreso, sia dal lato basso del Meloncello che dall’alto della Basilica di San Luca e sarà regolata da pattuglie della Polizia locale sul posto.

Il Comune invita inoltre “le persone che nelle prossime sere si recheranno ad ammirare il portico di San Luca a raggiungere la zona con mezzi pubblici, in bici o a piedi”.