CronacaPortico di San Luca imbrattato, decine di scritte contro le donne: “Un vero pugno nello stomaco”
28 ago 2025
CHIARA GABRIELLI
Cronaca
  Portico di San Luca imbrattato, decine di scritte contro le donne: "Un vero pugno nello stomaco"

Portico di San Luca imbrattato, decine di scritte contro le donne: “Un vero pugno nello stomaco”

L’avvocata Guidotti: “Questa è violenza, in alcuni casi ci sono nome e telefono della vittima”. In tanti insorgono per lo scempio sul patrimonio Unesco: “Una tristezza senza fine”

Per approfondire:

Bologna, 28 agosto 2025 – ​​​​​​Scritte di rara volgarità sotto il portico di San Luca, quasi tutte con un comun denominatore: la violenza contro le donne. Non solo è stato imbrattato, e in moltissimi punti – compresi quelli appena restaurati – il simbolo della città che è anche patrimonio Unesco, ma sono anche i contenuti ’lasciati’ sulle pareti e sul muretto che costeggia il lungo porticato a suscitare più di un campanello d’allarme: offese misogine, insulti sessisti di ogni tipo e in qualche caso accompagnati dai dati sensibili, come il numero di telefono di una persona o la località in cui vive.

A segnalare la situazione, che definisce ‘uno schifo’, l’avvocata Camilla Guidotti, che con il suo studio (il Wildside) si batte da sempre per i diritti antidiscriminatori. “Oggi la mia camminata a San Luca non è stata un momento di pace, ma un pugno allo stomaco – scrive su Instagram –. Un susseguirsi continuo di scritte violente, misogine, omofobe. Frasi che umiliano, sessualizzano, minacciano e che talvolta espongono, identificandola, la vittima con nome e cognome, città, luogo di lavoro, persino numero di telefono. Una vera e propria forma di doxing. Una persecuzione pubblica, nero su muro”. Con ‘doxing’ si intende l’atto di diffondere informazioni private di un’altra persona con l’intento di umiliare, minacciare, intimidire o punire quella persona.

Scritte distribuite un po’ ovunque sotto il portico più lungo del mondo e che “oggi profanano uno dei luoghi simbolo della mia città, patrimonio Unesco, i cui portici sono attualmente in fase di restauro”, prosegue l’avvocata. Scritte che “verranno cancellate presto”, ma “l’odio resta – fa notare –. Resta consolidato nella mente di chi quelle parole le ha pensate e le ha scritte, più e più volte, affinché chiunque passasse le leggesse. Resta come arma versatile” usata “per moltiplicare la vergogna, l’umiliazione, la paura”, con i corpi delle donne che diventano “corpi da possedere, corpi marchiati, proprietà privata su cui rivendicare un diritto che non si è mai avuto, che non è neanche mai esistito”. E questa, sottolinea, “non è goliardia, non è una battuta, non è uno scherzo, non è vandalismo. È violenza”. E si può denunciare? “La risposta è sì – sottolinea l’avvocata –, se la persona oggetto delle scritte si sente minacciata può denunciare per atti persecutori. Anche se di solito è difficile risalire agli autori del gesto”.

A maggio, il portico di San Luca – e il dovere di rispettarlo – era già finito al centro delle cronache, ma per motivi completamente diversi: aveva fatto discutere infatti la corsa in bici dei riders giù per il portico di San Luca, il cosiddetto downhill. Ne era seguita una valanga di polemiche e i Bolo riders si erano poi scusati con i cittadini, spiegando che non era loro intenzione offendere nessuno e che tutto era stato fatto in sicurezza.

Il sentore è che invece stavolta non ci sarà nessuno che chiederà scusa. Al contrario: ieri, dopo la pubblicazione del post su Instagram, l’avvocata Guidotti si è trovata anche commenti in direzione opposta alla sua denuncia. C’è chi sostiene infatti che quelle scritte siano “dediche d’odio degli amori finiti”. “Giustificare frasi simili, come augurare a una donna di bruciare, significa giustificare automaticamente anche tutti i femminicidi – ribatte Guidotti –, perché il passo è breve. E il movente è il medesimo”. In molti, poi, insorgono contro quello che considerano un oltraggio al simbolo della città: “Che vergogna. Una tristezza senza fine”.

