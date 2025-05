"Porto-Saragozza, servono telecamere"

Matteo Lepore ha iniziato il tour nei Quartieri e dal Porto-Saragozza c’è chi solleva la questione telecamere. Il sindaco nel bilancio di metà mandato ha ricordato l’installazione di 300 nuovi ’occhi elettronici’ in città, ma Anna Maria Cesari, capogruppo di Forza Italia al Porto-Saragozza, vede un altro film. "Ogni Ordine del giorno avente ad oggetto la richiesta di telecamere in via Felice Battaglia è stato bocciato con grande fierezza dalla maggioranza in quartiere. Parimenti è stato rigettata la settimana scorsa la richiesta di installare la videosorveglianza all’interno del portico di San Luca (zona Villa delle Rose) ove i residenti hanno subito vari danni", dice Cesari, sottolineando i tanti atti di vandalismo ad opera di un gruppo di minori anche nelle zona davanti al nido Gaia, alla materna De Stefani, al parco giochi Petri e alle scuole Carracci.