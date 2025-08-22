"Portonovo è una comunità, no alle delocalizzazioni"

Progetto di messa in sicurezza del bacino del fiume Sillaro: la lista di minoranza Medicina Attiva, per voce del capogruppo Jessy Simonini, ha presentato alcune osservazioni in Regione. "Il progetto riguarda nello specifico i cittadini che risiedono a Portonovo – spiega Simonini –. L’eventualità di spostare ’intere comunità’ dai luoghi in cui vivono, come caldeggiato nel 2024 da Matteo Lepore e come ripreso in parte da Michele De Pascale, resta per noi non praticabile, a meno di situazioni estreme e opportunamente giustificate dall’autorità pubblica. Sia perché ciò contravviene a un principio essenziale: tutelare le comunità nei propri insediamenti storici e il diritto dei cittadini a non essere sradicati dal territorio in cui vivono. Sia perché a Portonovo sono presenti cittadini, attività agricole, piccole imprese, e un tessuto sociale ben consolidato".

Il capogruppo prosegue: "L’impegno sul Sillaro e sulla messa in sicurezza del territorio non può prescindere da una nuova strategia di ripopolamento delle aree interne e rurali della bassa, salvaguardando e potenziando i servizi territoriali. Chiediamo risposte chiare su monitoraggio delle condizioni arginali, sviluppo di un piano di manutenzione sistematico e non episodico, eventuali effetti del programma Natura 2000 sulla situazione manutentiva del fiume. Chiediamo anche che si effettui una valutazione relativa al dragaggio del fiume". In conclusione, aggiunge Simonini, "invitiamo Comune, Città Metropolitana e Regione a valutare di finanziare ricerche universitarie, studi, approfondimenti tecnici e scientifici sul tema , con il coinvolgimento di giovani studenti, tesisti e ricercatori che possano confrontarsi direttamente con i tecnici e con la popolazione".

z. p.