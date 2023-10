Posacenere tascabili in dono

Stamattina al mercato settimanale del mercoledì i volontari delle Guardie ecologiche (Gev) regaleranno ai cittadini 500 piccoli posacenere tascabili dove riporre le cicche di sigaretta appena fumata. Si tratta del terzo evento di sensibilizzazione promosso insieme all’assessorato all’Ambiente per invitare la cittadinanza a non gettare a terra i mozziconi. Si stima infatti che solo in Italia ogni anno vengano buttati per strada 14 miliardi di cicche e anche in città se ne vedono centinaia sulle strade e sui marciapiedi. Durante la prima raccolta in settembre sono stati riempiti di cicche tre contenitori cilindrici trasparenti, di quelli utilizzati per la raccolta delle pile, attualmente esposti presso la Casa della conoscenza. Durante la seconda raccolta, quella di sabato scorso, sono stati riempiti altri due cilindri e mezzo attualmente esposti alla Casa della solidarietà.