Posato il nuovo parquet, il PalaMarani rinasce

Dall’alluvione al nuovo parquet, il Palamarani di Budrio riparte. Dopo sette mesi e un’intensa fase di lavori durata due mesi, il Palamarani di Budrio si presenta oggi con un parquet del campo centrale nuovo e all’avanguardia. La storica struttura sportiva è stata duramente colpita dall’alluvione dell’ottobre 2024, come le altre strutture sportive della zona che tra l’altro erano già state oggetto di restyling grazie al progetto della nuova cittadella dello sport budriese. I cantieri, finanziati da risorse Pnrr e in alcuni casi già terminati, sono stati pesantemente interessati dall’alluvione pertanto si sono resi necessari nuovi interventi.

A rendere possibile il ripristino è stata la generosa donazione di Reale Foundation, che ha permesso di avviare i lavori di sostituzione del parquet lo scorso febbraio. Intervento tempestivo, mirato a restituire alla città uno dei suoi spazi più significativi per lo sport, l’aggregazione e la socialità.

Il Palamarani è una struttura che ha segnato la storia recente di Budrio. Costruito negli anni Ottanta e intitolato a Carlo Marani, figura di riferimento per lo sport budriese, ha rappresentato per decenni il cuore pulsante dell’attività sportiva del territorio. Qui sono cresciute generazioni di atleti e atlete, tra pallacanestro, pallavolo, ginnastica e numerose altre discipline. Un luogo che ha sempre unito passione sportiva, educazione e spirito di comunità.

"Il Palamarani è molto più di una palestra: è un punto di riferimento per centinaia di giovani, famiglie e associazioni del territorio – ha dichiarato la sindaca Debora Badiali –. Grazie a Reale Foundation e alla sinergia tra pubblico e privato, possiamo restituire alla comunità un luogo che rappresenta identità, coesione e futuro".

Ora che il fondamentale intervento della pavimentazione è concluso si può infatti procedere con il tracciamento del campo – per la pallavolo e il basket – e con i nuovi arredi, prossimi step che verranno portati a termine per poter riutilizzare il campo centrale.

L’alluvione dello scorso autunno aveva reso inagibile la struttura, danneggiando pesantemente il fondo in legno della palestra. L’intervento di Reale Foundation si è inserito in un più ampio impegno per la ricostruzione post evento, che proprio recentemente ha visto assegnare al Comune di Budrio anche altri 500mila euro raccolti dai sindacati e messi a disposizione dei territori più colpiti durante lo scorso ottobre. I lavori nelle strutture sportive, effettuati in via prioritaria, sono un segnale forte della volontà di riprendere a pieno regime le attività, soprattutto quelle dei settori giovanili che vedono coinvolte migliaia di ragazze e ragazzi. Un esempio riuscito di collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati, che mostra come le alleanze solidali possano tradursi in risultati tangibili e duraturi per il bene comune.

Zoe Pederzini