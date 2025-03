"Positiva la disponibilità di tutti. Ora servono certezze sui tempi"

Un incontro tanto atteso dal Comitato, quello che si è tenuto, lunedì sera, al Teatro Consorziale di Budrio. Un’occasione importante in cui i cittadini hanno potuto fare le loro domande sull’alluvione e su cosa aspettarsi alle istituzioni locali. Dal Comitato hanno così commentato l’incontro: "Molte le note positive di quanto sentito al Consorziale. Intanto c’è stata grande affluenza ed è un fattore positivo. Grande è stata la disponibilità da parte di tutti, è stato dedicato molto tempo a tutti i presenti senza mettere fretta a nessuno, e questo è stato il segnale che le istituzioni tutte stanno prendendo seriamente la questione. I tecnici intervenuti ci sono sembrati molto preparati e non abbiamo più la sensazione che siamo allo sbando, ma da oggi ci sembra di poter confidare sul fatto che sono in corso piani seri di riassetto del territorio portati avanti con competenza. Il presidente de Pascale ha detto le cose giuste ammettendo colpe e facendo promesse, esponendosi anche molto. Questo è un segnale non scontato per un politico e, inoltre, è stato detto chiaramente che il ponte di Vigorso (come quello della Motta, ndr) è una priorità e che verranno attuate semplificazioni al livello burocratico. A detta dell’ingegnere i fondi sono stanziati per cui il ponte può già essere demolito".

"La sindaca – aggiungono dal comitato, che nelle scorse settimane non ha risparmiato critiche agli amministratori – si è dimostrata aperta a un approccio partecipativo sul piano di protezione civile, il che ci dà la possibilità di intervenire sulle cose da fare per difenderci in attesa che i problemi siano risolti con opere strutturali. Al tempo stesso però la sindaca, pur dimostrando un grande impegno, ci è parsa poco empatica. Non ha mai rivolto delle parole dirette ai suoi cittadini e si è sempre rivolta ai presenti sul palco. De Pascale e i presenti sul palco hanno ripetuto quanto in questi mesi la sindaca sia stata pressante e combattiva, ma la sua mancanza di empatia non ha permesso che questo venisse percepito dalla popolazione. Inoltre, la discussione è stata poco definita sui tempi, quasi mai si sono definite date, invece per noi e tutta la popolazione è importante cominciare a definire i tempi oltre che i modi. De Pascale e la relazione dell’ingegnere presente hanno permesso di fare luce sulla cattiva situazione attuale dei fiumi e vorremmo che passasse il messaggio della necessità impellente di procedere per salvaguardare il paese".

Zoe Pederzini