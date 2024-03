Post-alluvione, Figliuolo torna in Appennino

Il commissario alla ricostruzione, il generale Figliuolo, la vicepresidente della Regione Irene Priolo, assieme a Marco Monesi, figura di supporto politico alla ricostruzione per Città Metropolitana, si sono recati ieri nei territorio alluvionati e franati di Monterenzio e Loiano. L’incontro è partito proprio da Monterenzio dove il commissario Figliuolo ha visitato via Monterenzio Chiesa (tuttora quasi inagibile) e La Rocca.

"Comprendo chi abita a Monterenzio e chiede celerità di interventi - ha dichiarato il commissario Figliuolo -, ma vi garantisco che bisogna valutare la situazione partendo dalla complessità del fenomeno che ha coinvolto un’area estesissima e tanti comuni. Le istituzioni devono lavorare insieme e fare squadra, e lo stiamo facendo. Normale, poi, che ognuno ha un suo punto di vista delle cose. Ci sono stati interventi di somma urgenza, che sono già partiti e poi c’è un discorso di prospettiva per rendere un territorio fruibile nel lungo termine anche in proporzione ai fenomeni atmosferici che stiamo vivendo. Tutti i soggetti competenti stanno lavorando con noi per stilare un sistema di ‘regole’ e interventi di mitigazione puntuali che permettano ai cittadini di avere la sicurezza di dormire e vivere tranquilli".

A Loiano, invece, il generale ha visitato la zona di Gragnano, area tra le più colpite del comune dagli eventi atmosferici di maggio. La ricostruzione di via Gragnano sarà gestita direttamente dal Comune. Rispetto alla sistemazione e messa in sicurezza dell’area c’è stato un importante impegno da parte del commissario e della Regione."Ci auguriamo quindi che la frana che interessa le abitazioni ubicate al centro storico del nostro comune possa essere risolta positivamente, il commissario ha fatto inoltre presente che tutti i danni causati dall’alluvione di maggio sia pubblici che privati saranno finanziati completamente al 100 per cento" ha dichiarato il sindaco di Loiano Fabrizio Morganti.

"Nei territori colpiti dall’eccezionale ondata di maltempo di maggio scorso, con la mappatura complessiva delle frane, in corso di ultimazione - osserva Priolo in una nota - siamo arrivati a superare quota 79mila. Parliamo di frane che sono per circa l’80 per cento nuove, di ben sei tipologie diverse che hanno cambiato la morfologia della nostra montagna. Qui, insieme ai cantieri per la messa in sicurezza che restano la nostra priorità, si sta concludendo anche il censimento dei dissesti perché si tratta di fenomeni in continua evoluzione".

z. p.