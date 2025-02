Post-alluvione, i cantieri del Ravone. Lavori nelle vie Brizio e Andrea Costa

Fabrizio Curcio torna in Emilia-Romagna e, in sintonia con il governatore Michele de Pascale, promette "colpi di cacciavite" che facciano decollare i rimborsi. Al summit sul post-alluvione in Città Metropolitana col commissario alla ricostruzione, il governatore emiliano-romagnolo e i primi cittadini del bolognese, il sindaco Matteo Lepore dà una buona notizia che arriva in seguito alle ultime assemblee coi cittadini della zone più colpite dall’esondazione del Ravone: il via ai cantieri nei punti critici.

"Siamo operativi", sintetizza il sindaco, annunciando che sono partiti i cantieri con l’agenzia regionale in via Andrea Costa (nella zona dei civici 81-83 a fianco della parrocchia di San Paolo) e in via Brizio (tra i civici 2 e 4).

Come anticipato nei giorni scorsi, la tombatura del torrente Ravone dopo il cataclisma di ottobre 2024, dovrebbe essere rifatta a primavera e – come spiega una nota del Comune – "in via Brizio sono già iniziate le attività del cantiere per la successiva ricostruzione del muro laterale. Da domani, invece, si avvieranno le attività in via Andrea Costa 81 per la ricostruzione del solaio di copertura del Ravone".

Ma non c’è solo la città e i suoi canali, "per cui urge un piano speciale specifico". In attesa della variazione di bilancio comunale che permetterà l’attivazione di un fondo proprio per la manutenzione del sistema idrico, Lepore ricorda che tra le priorità del ’dossier Bologna’ c’è la Val di Zena, colpita dall’alluvione nel 2023 e poi di nuovo nel 2024. Questa zona "ha bisogno di avere una forte indicazione su quello che può essere il suo futuro, perché i cittadini sono preoccupati e abbiamo bisogno di accelerare gli interventi", sottolinea il primo cittadino da Palazzo Malvezzi.

Altra priorità è l’imolese, dove ieri il commissario ha fatto un sopralluogo insieme alla sottosegretaria alla presidenza della Regione Manuela Rontini.

In un’ottica di patto Comune-Regione per ’tappare i buchi’ nelle zone più critiche e per la ricostruzione, viene in soccorso de Pascale che spinge per "unagrande accelerazione sui lavori" e conferma che l’Emilia-Romagna "investirà il doppio, già dal bilancio 2025, sulla prevenzione contro le alluvioni". Per il presidente "è chiaro che dobbiamo definire, insieme al commissario, bacino per bacino, un’opera che dica con chiarezza che la sicurezza aumenta subito. Vale per lo Zena, vale per il centro di Bologna, vale per il territorio di bonifica dopo la città, vale per tutti i territori della nostra regione. Insomma, servono messaggi chiari e interventi veloci", scandisce ancora il governatore Pd.

Ciò che viene ribadito da Curcio (d’intesa con Lepore e de Pascale) è che "ci sarà una voce unica tra Regione, Comune e struttura commissariale. Stiamo lavorando tutti insieme per fare una proposta al governo" così da avere "una gestione unificata tra l’alluvione 2023 e quella dell’ottobre 2024" che ha riguardato soprattutto la zona di Bologna, ricorda Curcio.

Tra i temi caldi c’è quello dei rimborsi. Da qui, serve ’un’operazione fiducia’ in tandem con una "grande campagna di comunicazione nei confronti dei cittadini e delle imprese. Così da far decollare le richieste di indennizzo post-alluvione, ferme a percentuali bassissime in Romagna", ricorda il governatore emiliano-romagnolo.

Curcio conferma: "È necessario che le persone sappiano che ad alcuni indennizzi si può accedere. I cittadini devono essere consapevoli che le istituzioni stanno lavorando pancia a terra e insieme per la risoluzione dei problemi".

Rosalba Carbutti