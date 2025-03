Post alluvione, partono i lavori delle fogne

Sono iniziati due giorni fa a Bazzano i lavori di rifacimento della fognatura nella parte meridionale del paese dove negli ultimi anni si erano registrati allagamenti, distruzioni e danneggiamenti. L’ultima volta lo scorso 20 maggio quando proprio tutta la fascia collinare tra Bazzano e Monteveglio andò sott’acqua con grandi danni a negozi, laboratori, aziende, case private e terreni. Nel capoluogo di Valsamoggia, in particolare tra via Monteveglio e via IV Novembre le vie che scendono dalla collina, in particolare via Bucco e via Carnevali, si trasformarono in fiumi in piena portando a valle torrenti di acqua melmosa mescolata con l’accumulo del Rio La Fossetta, che nasce e si sviluppa sotto la vallecola di Montebudello.

Quello che in tempi ordinari ha le dimensioni di poco superiore a un fosso, ancora una volta si era trasformato in un canale impetuoso, che prima è tracimato sul laghetto del parco Bellreguard e poi si è scaricato a valle. Nel luglio del 2020 il primo danno lo fece travolgendo e ribaltando, sulla via Monteveglio, il muraglione di confine con il poligono di tiro. Da qui acqua e fango intasarono fogne e pozzetti e quindi infilato le strade comunali trasformate in ruscelli, con un bis quasi identico lo scorso anno. Da qui l’avvio delle opere di sistemazione che applicano il progetto di messa in sicurezza del Rio La Fossetta.

Lavori che comportano la chiusura di via Monteveglio all’altezza con la via IV Novembre che si prolungherà fino all’11 aprile. Chiuso anche l’ultimo tratto della stessa via IV Novembre. "Si tratta di opere che comportano un investimento complessivo di oltre 500mila euro (di cui quasi 400mila provengono da fondi Pnrr e il resto da risorse comunali)" spiegano in Comune.

L’appalto, oltre al rifacimento e aumento della portata della fognatura comunale, prevede anche l’aumento della capacità del laghetto di via Carnevali, e del conseguente maggior effetto di laminazione attraverso l’innalzamento dell’arginatura a valle, con la predisposizione di una protezione dell’alveo affidata a un dispositivo di dissipazione e massi ciclopici cementati. Questo con l’obiettivo di ridurre il rischio di esondazione da parte dello stesso Rio.

g. m.