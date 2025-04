Post choc contro Papa Francesco, chi è Antonio Pappalardo: “Anti Papa fino alla fine”

Bologna, 22 aprile 2025 – “Annunciata la morte di antipapa Francesco. Ora fondamentale un conclave pre 2013 per un vero Papa”. E poi: “Per la prima volta una Pasqua senza benedizione urbi et orbi: AntiPapa fino alla fine!”. Sono due dei tanti post pubblicati su Telegram da Antonio Pappalardo, direttore della Giustizia minorile di Emilia-Romagna e Marche (diretta diramazione del ministero della Giustizia), responsabile nella sola città di Bologna dei servizi sociali, del carcere del Pratello, del centro di prima accoglienza e della comunità per minori.

Sul suo canale “Logos e Libertas”, in cui ci sono solo una sessantina di iscritti, ecco i continui attacchi a Papa Francesco. Sia prima che dopo la scomparsa nella mattinata di ieri. Per farlo spesso utilizza i contenuti del sito Codice Ratzinger che richiama l’omonimo titolo del libro di Andrea Cionci. Il canale mostra la bandiera italiana vicino a quella russa e americana. E poi una carrellata di post contro Papa Francesco.

Non solo Telegram

Pappalardo però, oltre ad attaccare il Papa, mette nel mirino l’Unione europea e la Nato. Lo fa anche su LinkedIn, quello che solitamente è per definizione un social professionale. Qui infatti mostra tutto il suo curriculum e nella descrizione personale aggiunge: “La bandiera europea è simbolo di guerra. Gli Italiani per la pace scendono in piazza col Tricolore. Fuori dalla Ue e dalla Nato!”, con tanto di immagine con scritto “Sciogliere l’Unione europea”. E poi altri messaggi anti migranti e no Vax.

Un ruolo delicato

La maggior parte dei post condividono così argomenti con tesi da sovranista, spesso di estrema destra. E dire che con il suo ruolo, in ben due regioni, gestisce la vita di centinaia di minorenni, perlopiù stranieri. Persone che hanno problemi sociali, familiari ed economici e che necessiterebbero di essere integrati e aiutati.

Gli interventi politici

"Leggo con profondo sconcerto delle affermazioni contro Papa Francesco di Antonio Pappalardo, direttore della Giustizia minorile di Emilia-Romagna e Marche. Parole allucinanti e di gravità inaudita con cui Pappalardo accusa il Santo Padre di essere un 'antipapa' che si è impossessato della Chiesa. Parole offensive in cui si ironizza sulla foto di Papa Francesco al momento delle sue dimissioni dal Gemelli. Parole che offendono la memoria di Francesco e tutta la Chiesa ma anche i cittadini italiani". A dirlo è la senatrice del Partito Democratico Sandra Zampa. "Chiedo al ministro Carlo Nordio e al sottosegretario Andrea Ostellari di acquisire i testi diffusi da Pappalardo e di prendere immediati provvedimenti nei suoi confronti. Presenterò immediatamente una interrogazione”, insiste la dem.