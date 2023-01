Poste, la rivoluzione parte dall’Alto Reno

di Andrea Zanchi

L’ufficio postale come punto di riferimento dei servizi della pubblica amministrazione, all’insegna della tecnologia e della sostenibilità.

E’ lo spirito di Polis, il progetto presentato ieri da Poste Italiane e che interesserà quasi settemila uffici nei comuni italiani sotto i 15mila abitanti, di cui quarantadue nel territorio bolognese, con quello di Porretta che è tra i primi trenta del Paese dove i lavori sono già iniziati. Nei prossimi mesi i cantieri partiranno in altri quarantadue uffici, dalla montagna alla Bassa, in comuni come Gaggio, Bentivoglio, Grizzana,Minerbio, Calderara e via discorrendo. Per il progetto sono stati messi sul piatto 1,2 miliardi di euro complessivi, 800 milioni grazie a risorse del Pnrr e 400 a carico di Poste medesima.

Ma cosa cambierà, in concreto, per i cittadini dei piccoli comuni? In ogni ufficio interessato, tramite un apposito totem touchscreen in modalità fai da te, sarà possibile ottenere servizi della pubblica amministrazione finora disponibili solo altrove: si potrà fare la carta d’identità, richiedere o rinnovare il passaporto, avere i principali certificati anagrafici (nascita, matrimonio, cittadinanza etc) e giudiziari e certificati previdenziali (cedolino della pensione e certificazione unica), nonché, laddove ci sarà uno specifico accordo con le Regioni, fare prenotazioni per il Cup e produrre l’autodichiarazione per l’esenzione dal ticket.

Ma non è finita qui, perché nei quarantadue uffici del territorio saranno installati Atm per i prelievi di contante e operazioni di versamento, lockers (ovvero gli armadietti) per la consegna di pacchi e altri beni, attivi 24 ore su 24. Inoltre, laddove gli spazi lo consentiranno, troveranno posto colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, impianti fotovoltaici, sistemi di smart bulding e sensori di monitoraggio ambientale. Infine, ci sarà posto anche per spazi esterni destinati ad accogliere iniziative culturali, di salute e di benessere, mentre non mancheranno gli spazi per il coworking. "Il progetto Polis nasce per garantire a tutti i cittadini pari opportunità di accesso ai molteplici servizi della pubblica amministrazione, semplificando la loro vita quotidiana.

La sua attuazione contribuisce anche ad accelerare la trasformazione digitale del Paese", ha detto l’ad Matteo Del Fante, che ha partecipato all’evento di presentazione insieme con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, il segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin, la presidente di Poste, Maria Bianca Farina, e svariati ministri, nonché migliaia di sindaci dei comuni sotto i 15mila abitanti arrivati da tutta Italia. Tra questi anche il primo cittadino di Castello d’Argile, Alessandro Erriquez, che parla di "grande attenzione di Poste verso i piccoli comuni, con un investimento fondamentale", mentre la numero due di Alto Reno Terme, Elena Gaggioli non nasconde la sua soddisfazione per la scelta del proprio municipio tra i primi trenta in cui i lavori di ammodernamento sono già iniziati.

"Questo dà il segno della centralità del nostro Comune come centro di erogazione di servizi per tutta la Valle del Reno", ha sottolineato Gaggioli. "Polis è l’inizio di un rapporto ancora più stretto con le comunità locali e i piccoli Comuni", ha aggiunto Beatrice Bacchiocchi, direttrice della filiale Bologna 2 di Poste.