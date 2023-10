Poste lancia ‘Campus Italia’. C’è l’accordo con l’Alma Mater

Poste Italiane lancia Campus Italia, il progetto nato dall’alleanza con le maggiori Università del Paese, tra queste Unibo, destinato a dar vita ai primi sei centri di sviluppo e formazione per i dipendenti del Gruppo. Lo ha annunciato il condirettore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco: "Vorremmo sviluppare al massimo queste collaborazioni creando degli spazi tecnologici e formativi avanzati dedicati alla formazione". I nuovi centri per la formazione, oltre a Bologna, sorgeranno a Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo. "Campus Italia sarà un progetto di eccellenza, grazie al quale i nostri dipendenti avranno l’opportunità di sviluppare nuove competenze e ottenere certificazioni – sottolinea Lasco –. Abbiamo sempre ribadito che in questa azienda bisogna elevare al massimo i processi di meritocrazia e la valorizzazione delle persone è uno dei nostri pilastri strategici per continuare a crescere".