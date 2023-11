Poste, l’ufficio di Castiglione chiude un mese

Da questa mattina l’ufficio postale di Castiglione dei Pepoli resterà chiuso. Le serrande resteranno abbassate fino all’11 dicembre e in questo arco di tempo verranno effettuati i lavori necessari per rispettare il progetto Polis che prevede la trasformazione degli sportelli in una Casa dei Servizi Digitalo.

Approvato con il decreto legge numero 592021 e finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnnr con questo progetto Poste Italiane ha l’obiettivo di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dando un nuovo volto ai 7mila uffici postali presenti nei piccoli centri.

Grazie alle nuove tecnologie e agli strumenti idonei che saranno installati, una volta conclusi i lavori anche a Castiglione sarà possibile fruire 24 ore su 24 e in modo completo, veloce, agevole e digitale dei servizi relativi a: documenti di identità, certificati anagrafici, certificati giudiziari, certificati previdenziali, servizi alle regioni e altre tipologie come, ad esempio, l’esoneroesenzione del Canone Rai.

L’accesso ai servizi pubblici è stato previsto per mezzo di un unico punto di accesso alla piattaforma di servizio multicanale di Poste Italiane, i cui operatori, appositamente formati per questo, contribuiranno attivamente ad accompagnare la popolazione in digital divide verso l’abilitazione e la fruizione dei servizi in modalità digitale. In questo modo si determinerà un’accelerazione della trasformazione verso il digitale del rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione, dotando, quest’ultima, di un punto di accesso unico e vicino ai cittadini, nei territori in cui la diffusione di servizi digitali incontra oggi le maggiori difficoltà.

Durante il periodo dei lavori Poste garantirà ai cittadini castiglionesi la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Baragazza, che si trova in piazza Sisto Predieri aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.45 sabato dalle ore 08.20 alle ore 12.45. Presso questo ufficio postale di Baragazza sarà quindi possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolante all’ufficio postale di radicamento del rapporto (conto, libretto di risparmio). Inoltre, presso l’Ufficio Postale di Baragazza è possibile prenotare il proprio turno allo sportello direttamente da PC, tablet e smartphone, risparmiando tempo e evitando le attese.