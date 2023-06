Poste, servizio gratuito agli sfollati del Paleotto: la corrispondenza spedita a un nuovo indirizzo

Poste italiane in aiuto ai residenti del Paleotto colpiti dall’alluvione: fino al 31 dicembre 2023 potranno usufruire gratuitamente del servizio ‘Seguimi’. Il servizio è dedicato "a chi non ha ancora definito la propria situazione abitativa" e vuole ricevere la corrispondenza a un nuovo indirizzo. ‘Seguimi’ permette di "ricevere automaticamente la posta dal vecchio al nuovo indirizzo, ed è valido per la corrispondenza destinata sia in Italia che all’estero". Poste italiane fa sapere che il servizio può essere prorogatoattivato contattando il numero verde 800.003.333. "Con questa iniziativa – si legge in una nota – Poste Italiane conferma vicinanza e attenzione alle popolazioni colpite da eventi catastrofici".