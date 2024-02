Poste, ufficio trasferito in un container

Lavori in corso negli uffici delle Poste di Anzola. Poste italiane comunica che, per permettere la realizzazione di lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis - Casa dei servizi di cittadinanza digitale, l’ufficio postale di Anzola di via Bonfiglioli resterà chiuso al pubblico fino al prossimo 15 aprile.

Per l’intera durata dei lavori, l’ufficio è stato trasferito in un container di fianco all’ufficio postale e aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 19,05 e sabato dalle 8,20 alle 12,35.

L’ufficio postale di Anzola riaprirà nella propria sede, come detto, il prossimo 15 aprile salvo imprevisti, di cui le Poste daranno tempestiva comunicazione.