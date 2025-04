Poster autoironici del Comune. L’opposizione: "Luce sui costi"

I soliti cartelloni, dove sembra che si polemizzi sulle poche attività organizzate, sono apparsi per San Lazzaro nei giorni scorsi, ma si tratta di una campagna di comunicazione voluta dal Comune stesso. Il tutto per lanciare ‘Vivere San Lazzaro’, il nuovo periodico dell’amministrazione che raggruppa una selezione degli eventi culturali (e non solo) che si svolgono in città. Mostre, concerti, appuntamenti per i più piccoli, ma anche tante iniziative pubbliche che ogni mese troveranno spazio all’interno del pieghevole in formato A3 realizzato dal Comune e che sarà disponibile nei principali luoghi di aggregazione, nei centri sociali e in alcuni esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa. "Con l’uscita del primo numero cartaceo di ‘Vivere San Lazzaro’ sveliamo il mistero dei manifesti che negli ultimi giorni hanno suscitato interesse e curiosità – spiega l’assessore alla comunicazione Michele d’Alena –. Il nostro intento era quello di abbattere lo stereotipo che a San Lazzaro non ci sia niente da fare e, al contrario, dimostrare che la città è viva e offre molte opportunità di svago, di approfondimento culturale e di momenti di confronto valorizzando anche le tante realtà civiche e culturali che fanno di San Lazzaro una città davvero speciale".

Non è tardata ad arrivare, però, la polemica dell’opposizione FdI. "Abbiamo depositato un question time per avere maggiori delucidazioni e conoscere i costi. Se da un lato i costi, al di sotto dei 1.000 euro, non destano grosse preoccupazioni, dall’altro lato desta preoccupazione il modo di comunicare di questa amministrazione – dichiarano Alessandro Sangiorgi, capogruppo Fratelli d’Italia San Lazzaro di Savena, e Gaia Sole Giorgi, consigliere Fratelli d’Italia San Lazzaro di Savena –. Non sono state poche le chiamate polemiche ricevute dai cittadini e commercianti, che non hanno compreso tale campagna pubblicitaria".

Zoe Pederzini