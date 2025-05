Trionfo Bologna in Coppa, a ruba il maxi-poster del Carlino

Bologna, 24 maggio 2025 – Grande successo per il maxi-poster del Carlino per celebrare la vittoria del Bologna in Coppa Italia. Fin da inizio mattina migliaia di lettori si sono infatti rivolti agli edicolanti di fiducia per acquistare il quotidiano e non perdere il poster celebrativo.

“Bologna, la mia vita te la dedico”. Il testo del coro più iconico della curva e dei tifosi rossoblù sotto una bellissima immagine degli eroi di Italiano che festeggiano la vittoria all’Olimpico. Questa la descrizione del maxi-poster da collezione (50 centimetri per 70) che i lettori hanno trovato in regalo con il Resto del Carlino per continuare a celebrare degnamente la conquista della Coppa Italia dopo 51 anni. Un’occasione, dunque, per sentirsi sempre di più vicini al team di Joey Saputo, che ha battuto 1-0 il Milan mercoledì 14 maggio, alzando un trofeo che è già storia.

"Questo poster entrerà a far parte della storia rossoblù – ci tengono a sottolineare alcuni ragazzi che abbiamo incontrato davanti a una delle edicole cittadine –. Ora ci auguriamo che il Carlino ne possa pubblicate tanti altri ancora perché starebbe a significare che il nostro Bologna continuerà a vincere”.

La descrizione

Nelle facciate posteriori del poster ci sono anche due frasi di Saputo e di Italiano che riassumono l’indimenticabile stagione rossoblù. Tanti i tifosi che lo hanno già attaccato alle pareti di casa per riportare alla mente l’emozione di quei momenti all’Olimpico. Il Resto del Carlino, dunque, dopo gli incarti del giorno della vittoria e di quelli successivi, è ancora una volta vicino ai lettori in questo momento storico che lega la città di Bologna a un grande successo sportivo. Un dono per inorgoglire i cuori rossoblù: sia quelli che, nei decenni passati, hanno vissuto tante delusioni, sia quelli dei tanti ragazzi che, a Roma, hanno gioito di una vittoria che continua a fare clamore. Del resto, a inizio stagione nessuno avrebbe potuto immaginare il trionfo del Bologna: una grande vittoria dell’identità di un’intera comunità che si rispecchia nel team del patron Joey Saputo.

La grane festa

Domenica 25 maggio, intanto, a partire dalle 16,30, è in programma la festa con i rossoblù che chiuderà in bellezza la stagione.

L’itinerario concordato tra società, Questura e Comune prevede che il pullman con a bordo la squadra rossoblù parta dallo Stadio e percorra via Andrea Costa, via Sant’Isaia, piazza Malpighi, via Ugo Bassi, via Rizzoli e piazza Re Enzo entrando in piazza Maggiore dal lato di via dell’Archiginnasio, dove la manifestazione si concluderà con l’uscita del pullman. L’ultimo tratto del percorso, da via Ugo Bassi (all’altezza di via Nazario Sauro) fino a piazza Re Enzo, sarà transennato e, per tutta via dell’Archiginnasio, sarà vietato il transito anche ai pedoni per consentire al bus della squadra di poter uscire agevolmente dalla zona, spiega il Comune in una nota. Anche il Nettuno sarà transennato.

"Il pubblico e i tifosi – scrive l’amministrazione – sono invitati ad assistere alla parata distribuendosi lungo tutto il percorso dallo Stadio in avanti. Il pullman procederà a passo d’uomo senza mai fermarsi per motivi di sicurezza”. Non ci sarà, dunque, la fermata vicino al Crescentone come l’anno scorso.

I divieti

Per consentire lo svolgimento della manifestazione saranno istituiti divieti di sosta con rimozione forzata dalle 8 e fino a cessate esigenze in via Andrea Costa (da via dello Sport ai viali), in via Sant’Isaia e in Piazza Malpighi. Ci sarà inoltre divieto di transito veicolare dalle 16,30 lungo il percorso che comprende via dello Sport, via Andrea Costa (compreso la Rotonda Fulvio Bernardini), piazza di porta Sant’Isaia, via Sant’Isaia, piazza Malpighi, via Ugo Bassi, via Rizzoli, piazza Re Enzo, piazza Maggiore, via dell’Archiginnasio, piazza Galvani, via Farini (da piazza Cavour) e via Carbonesi. Inoltre dalle 16 alle 19,30 (e comunque fino al termine della festa) è disposto il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina, alle attività ubicate nelle seguenti aree: via Andrea Costa, via Sant’Isaia, piazza Malpighi, via Ugo Bassi, via Rizzoli, piazza Re Enzo, piazza Maggiore, via dell’Archiginnasio, piazza Galvani. Il divieto si estende nei primi 100 metri dalle vie e piazze limitrofe a quelle indicate. Infine saranno sospesi i dehors mobili in via Ugo Bassi, via Rizzoli (fino a Piazza Re Enzo) e via dell’Archiginnasio dalla mattina fino a fine parata.