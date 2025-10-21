Parcheggi a Bologna, calo drastico. In 10 anni 1.000 in meno. Soffrono le ‘strisce blu’

Bologna, 21 ottobre 2025 – I posti auto in centro sono sempre meno. E se la riapertura della Staveco porta nuova linfa agli automobilisti che si aggirano attorno alle mura cercando parcheggio, il saldo resta negativo. Ancora più negativo andando a ritroso nel tempo. Innanzitutto il computo totale in centro, dal 2022 a dicembre 2024, è passato da 9.227 a 9.136 stalli: un centinaio in meno. Erano 10.098 nel 2013 e 9.510 nel 2016 per un trend di decrescita costante. Quasi 1.000 posti in meno in poco più di dieci anni, insomma.

Le ‘strisce blu’ in centro negli ultimi due anni sono passate da 6.172 a 5.866 (-300)

A contribuire al calo sono soprattutto i parcheggi a tariffa ordinaria, le cosiddette ‘strisce blu’, diminuiti in due anni da 6.172 a 5.866 (-300), quelli cioè utilizzati dai frequentatori del centro più occasionali, che non hanno permessi di alcun tipo.

Salgono (di poco) le altre categorie: quelli a ‘rapida rotazione’, che in molte zone hanno sostituito le strisce blu, sono passati da 420 a 433; quelli per i residenti (‘strisce bianche’) da 1.110 a 1.271; quelli per i disabili da 488 a 507; quelli ‘generici’ da 536 a 563. Invariati, infine, i posti adibiti al carico-scarico (da 438 a 435) e per il car-sharing (da 51 a 49). Gli stalli per i motorini in centro, infine, sono quasi 350 in meno rispetto a due anni fa: da 6.728 a 6.375.

I numeri emergono dall’interrogazione rivolta a Palazzo d’Accursio di Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Comune: "I dati sono allarmanti – attacca il leghista –: urge un grande piano parcheggi. Continua il sistematico e progressivo taglio dei posti auto da parte dell’amministrazione Lepore e questo, a cascata, rende oggettivamente la vita più difficile a decine di migliaia di bolognesi. I cittadini sono sacrificati sull’altare dei progetti della maggioranza: dall’area Saffi a Santa Viola, da Borgo Panigale a via Laura Bassi, fino a via Corticella. E penso soprattutto a via San Felice e a via Riva Reno".

Il Comune, dal canto suo, comunica come sia quasi impossibile determinare oggi il numero preciso di parcheggi in città. Soprattutto a causa dei cantieri per il tram, che comportano un valzer quasi quotidiano di posti che vengono soppressi e di stalli che vengono ripristinati, nonostante l’amministrazione ci tenga a ripetere che a opera conclusa il saldo sarà "positivo".

Non ci sta però Di Benedetto, che insiste: "Una larga parte di coloro che utilizzano l’auto non lo fa per vezzo, ma per necessità. Si pensi ai lavoratori e anche a chi, più fragile e anziano, non riesce a utilizzare il bus. È una precisa scelta politica e ideologica, che sacrifica gli interessi delle persone e della comunità nell’ottica di una presunta rieducazione di massa: un esperimento sociale, che qualcuno a sinistra vorrebbe spacciare come progresso. Serve un grande piano parcheggi: sfruttiamo le tecnologie esistenti, creiamo strutture interrate partendo dai viali, puntiamo sulla verticalità liberando spazio a favore del verde".

E sulla riapertura della Staveco, il leghista chiosa: "È un primo passo, ma il parcheggio andrà ulteriormente ampliato. Non è sufficiente a coprire i tagli fatti agli stalli del centro".