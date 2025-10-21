Parcheggi a Bologna, calo drastico. In 10 anni 1.000 in meno. Soffrono le ‘strisce blu’

Bologna, 21 ottobre 2025 – I posti auto in centro sono sempre meno. E se la riapertura della Staveco porta nuova linfa agli automobilisti che si aggirano attorno alle mura cercando parcheggio, il saldo resta negativo. Ancora più negativo andando a ritroso nel tempo. Innanzitutto il computo totale in centro, dal 2022 a dicembre 2024, è passato da 9.227 a 9.136 stalli: un centinaio in meno. Erano 10.098 nel 2013 e 9.510 nel 2016 per un trend di decrescita costante. Quasi 1.000 posti in meno in poco più di dieci anni, insomma.
A contribuire al calo sono soprattutto i parcheggi a tariffa ordinaria, le cosiddette ‘strisce blu’, diminuiti in due anni da 6.172 a 5.866 (-300), quelli cioè utilizzati dai frequentatori del centro più occasionali, che non hanno permessi di alcun tipo.
Salgono (di poco) le altre categorie: quelli a ‘rapida rotazione’, che in molte zone hanno sostituito le strisce blu, sono passati da 420 a 433; quelli per i residenti (‘strisce bianche’) da 1.110 a 1.271; quelli per i disabili da 488 a 507; quelli ‘generici’ da 536 a 563. Invariati, infine, i posti adibiti al carico-scarico (da 438 a 435) e per il car-sharing (da 51 a 49). Gli stalli per i motorini in centro, infine, sono quasi 350 in meno rispetto a due anni fa: da 6.728 a 6.375.
I numeri emergono dall’interrogazione rivolta a Palazzo d’Accursio di Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Comune: "I dati sono allarmanti – attacca il leghista –: urge un grande piano parcheggi. Continua il sistematico e progressivo taglio dei posti auto da parte dell’amministrazione Lepore e questo, a cascata, rende oggettivamente la vita più difficile a decine di migliaia di bolognesi. I cittadini sono sacrificati sull’altare dei progetti della maggioranza: dall’area Saffi a Santa Viola, da Borgo Panigale a via Laura Bassi, fino a via Corticella. E penso soprattutto a via San Felice e a via Riva Reno".
Il Comune, dal canto suo, comunica come sia quasi impossibile determinare oggi il numero preciso di parcheggi in città. Soprattutto a causa dei cantieri per il tram, che comportano un valzer quasi quotidiano di posti che vengono soppressi e di stalli che vengono ripristinati, nonostante l’amministrazione ci tenga a ripetere che a opera conclusa il saldo sarà "positivo".
Non ci sta però Di Benedetto, che insiste: "Una larga parte di coloro che utilizzano l’auto non lo fa per vezzo, ma per necessità. Si pensi ai lavoratori e anche a chi, più fragile e anziano, non riesce a utilizzare il bus. È una precisa scelta politica e ideologica, che sacrifica gli interessi delle persone e della comunità nell’ottica di una presunta rieducazione di massa: un esperimento sociale, che qualcuno a sinistra vorrebbe spacciare come progresso. Serve un grande piano parcheggi: sfruttiamo le tecnologie esistenti, creiamo strutture interrate partendo dai viali, puntiamo sulla verticalità liberando spazio a favore del verde".
E sulla riapertura della Staveco, il leghista chiosa: "È un primo passo, ma il parcheggio andrà ulteriormente ampliato. Non è sufficiente a coprire i tagli fatti agli stalli del centro".