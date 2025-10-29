Posti di blocco contro la movida. Sette multe, un veicolo sequestrato

Maxi controllo stradale a San Giovanni in Persiceto con il bilancio di una settantina di automobilisti controllati. Venerdì sera, quattro pattuglie della polizia locale e una della polizia di Stato del commissariato di pubblica sicurezza di Persiceto hanno svolto un servizio congiunto di controllo del territorio. Durante il servizio sono stati fermati automobilisti, camionisti e controllati luoghi di aggregazione. In sostanza, durante la serata, sono state 68 le persone controllate, 61 i veicoli fermati di cui due autoarticolati. E per quanto riguarda i mezzi pesanti, è stata elevata una sanzione a un camionista per superamento dei tempi di guida. Sono state sette le sanzioni al Codice della strada e un veicolo è stato sequestrato per mancanza di copertura assicurativa. Inoltre 34 conducenti sono stati sottoposti a test alcolemico. Da segnalare che nessuno di questi è risultato ebbro alla guida.

E ancora sono state pattugliate le frazioni di San Matteo della Decima e di Amola, il centro cittadino di San Giovanni e la zona della stazione ferroviaria. Su segnalazione del controllo di vicinato della località Lorenzatico, rimasta in alcune zone priva di illuminazione, è stata dirottata una pattuglia per fini di prevenzione alla circolazione stradale. Particolare attenzione è stata rivolta anche all’intero tratto di via Davia. "Sono stati anche monitorati – spiega Luca Nasci, comandante della polizia locale di San Giovanni in Persiceto – alcuni pubblici esercizi e verificate segnalazioni di cittadini relative a problematiche serali e notturne".

E il comandante aggiunge: "Entro la fine dell’anno verranno svolti altri servizi serali straordinari. Lo scopo è quello di aumentare la sicurezza e la tranquillità dei cittadini". Il maxi controllo stradale di venerdì scorso si inserisce nell’ambito delle tante altre attività, in altri ambiti, della polizia locale che puntualmente svolge sul territorio persicetano. Come quella che recentemente ha portato alla luce una officina meccanica dove operavano lavoratori cinesi non in regola. Operazione che è riuscita grazie all’intuito investigativo della polizia locale e grazie alla collaborazione con i cittadini che avevano segnalato sospetti a riguardo. La polizia locale si è distinta poi in altre occasioni, come nella frazione di Decima, dove erano stati pizzicati e sanzionati motociclisti che si esibivano in gare di velocità sulle strade periferiche. E sempre a Decima la locale, era intervenuta in una zona di spaccio di sostanze stupefacenti.

Pier Luigi Trombetta