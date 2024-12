Posti letto agli studenti, arrivano 22,7 milioni

Via libera da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca ad uno stanziamento di 22.786.576 di euro per aumentare lfferta di posti letto per gli studenti nelle Marche. All’Ente Regionale per il Diritto allo Studio delle Marche 3.750.004 di euro per il Collegio Sant’Arcangelo di Fano (Pesaro Urbino), per 40 nuovi posti letto; 3.928.237 di euro per l’ex Albergo Montefeltro a Urbino, per 105 posti letto nuovi e 4.000.301 per l’ex Albergo "Piero della Francesca" a Urbino per 129 nuovi posti letto. All’Università di Camerino 11.108.034 di euro per due interventi nel Campus residenziale: uno coinvolgerà 161 posti letto esistenti e un secondo intervento per 70 nuovi posti letto.