Ospedali di Bologna, posti di polizia potenziati: ecco gli interventi

Incidente a Bologna, ladri in fuga speronano volante della polizia

Sequestro di refurtiva per 6 milioni Clic da record sul sito della polizia

Per approfondire:

Bologna, 10 marzo 2023 – Più agenti e orario prolungato anche fino alle 22 in caso di necessità per i posti di polizia degli ospedali bolognesi. Ad annunciare il potenziamento degli uffici è la dirigente della divisione Anticrimine Silvia Gentilini, che riassume anche le attività di questi presidi nel 2022, che hanno visto un impegno particolare “nel gestire le situazioni di disagio degli utenti legate alle lunghe attese in pronto soccorso”, spiega.

La dirigente dell'Anticrimine Silvia Gentilini con i poliziotti a capo dei posti di polizia di Maggiore, Sant'Orsola e Rizzoli

Ospedale Maggiore

Parlando di numeri, all’ospedale Maggiore, dove sono presenti quattro poliziotti con l’ufficio diretto dal vice ispettore Kamran Waid Sirhindi, sono stati 104.154 gli accessi al pronto soccorso e, considerata la presenza del Trauma Team, 468 i referti inviati all’autorità giudiziaria. Le denunce raccolte sono state invece 78 e gli interventi in ausilio del personale medico cinquanta. Inoltre, all’ospedale Maggiore arrivano anche tutte le vittime di violenze sessuali per essere sottoposte ai protocolli sanitari necessari: lo scorso anno sono state 51.

Sant’Orsola

Al Sant’Orsola, dove il posto di polizia, guidato dal sovrintendente Gabriele Capiluppi, conta tre operatori, gli accessi al pronto soccorso sono stati 137mila e 198 i referti inviati all’autorità giudiziaria; 200 le denunce raccolte; e un centinaio gli interventi in ausilio del personale medico.

Rizzoli

Infine, al Rizzoli, nel posto di polizia guidato dal vice sovrintendente Alessio Saltutti, con due agenti in forze, gli accessi al pronto soccorso sono stati 30964 e 15 i referti inviati all’autorità giudiziaria; 120 le denunce raccolte; e anche qui un centinaio gli interventi in ausilio del personale medico.