Potenziamento rete idrica Investimento da tre milioni

Potenziamento della rete idrica della pianura bolognese. Dalle 21 di domani alle 6.30 di venerdì sarà sospeso il servizio a Budrio e Selva Malvezzi. Possibili interruzioni dell’erogazione ai piani alti degli edifici e cali di pressione a Molinella, Castenaso, Medicina e Castel Guelfo. L’intervento di Hera ha visto la posa di circa 5,7 chilometri di nuova rete per sostituire in parte un tratto desueto della rete, a partire dalla località Fossamarza (Castenaso) fino al collegamento con la rete esistente a Budrio, in prossimità del casello ferroviario e l’incrocio tra via Cesare Battisti e via Savino. L’investimento complessivo ammonta a 2,9 milioni di euro e rientra nel piano generale delle opere condiviso e approvato da Atersir, l’ente regionale di regolazione per i servizi idrici e i rifiuti. L’obiettivo dell’opera è incrementare l’efficienza dell’intero sistema e l’affidabilità delle reti a garanzia della continuità del servizio. Ecco cosa accadrà dalle 21 di domani alle 6.30 di venerdìe: in tutto il territorio di Budrio e nella frazione di Selva Malvezzi (Molinella): interruzione della fornitura idrica; in tutto il comune di Molinella e nella frazione di Fiesso (Castenaso): cali di pressione o interruzioni di servizio ai piani alti (oltre il secondo), soprattutto nelle prime ore del mattino (tra le 5 e le 6.30); a Castenaso interruzione dell’erogazione idrica nelle strade che si trovano davanti ai lavori in corso e cioè: nella zona di via Montanara; dalla rotonda di via 2 Agosto fino all’incrocio con via Albertazzi; sulla via Nasica dall’incrocio con via Carlina fino all’incrocio con via Montanara tra i civici 112 e 106; sulla via Birbanteria; nei comuni di Medicina e Castel Guelfo: probabili cali diffusi di pressione.