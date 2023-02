Poveri noi, siamo a corto di idrogeno

Gianni

Gennasi

LA DECANA

Aurea, detta Laura, Conti, 93 anni, 87 dei quali passati a lavorare dietro una bancarella in Piazzola, in pensione dalla fine di dicembre: "Lepore mi disse, in campagna elettorale, che mi avrebbe dato il Nettuno d’oro. Sto ancora aspettando". Non si illudono così le signore.

INFORMATICA OVER 65

Record di iscritti (trenta) al corso di web organizzato per l’ottavo anno consecutivo dalle Aldini Valeriani in collaborazione con Cna pensionati. In dieci lezioni settimanali, fino a metà aprile, gli studenti insegnano agli anziani come difendersi dalle truffe online. Malware tua sorella.

TIKTOK

Allarme ‘cicatrice francese’ in alcune scuole medie. Ossia procurarsi da soli lividi sul viso a dimostrazione di quanto si è tosti, cazzuti, pericolosi. Rega, non vi sembra di perderci anche la faccia, in questa fottutissima sfida?

INTIMO

A quattro giovani tifosi rossoblù è stato inflitto un anno di Daspo dalla Questura di Firenze perché nel derby dell’Appennino di dieci giorni fa, al Franchi, nascondevano dei fumogeni addosso, precisamente dentro le mutande. Ecco cosa si rischia a giocare in borsa.

SU DI GIRI

Dal 26 al 28 seconda edizione del ‘Sana Slow Wind Fair’, la fiera internazionale del vino buono, pulito e giusto. Le aspettative sono alte. Di sicuro non sarà un fiasco.

LAVORI CON CODA

Il cantierone di via Emilia Ponente è in ritardo di quattro-cinque mesi sul cronoprogramma a causa dell’acciaio, introvabile e carissimo. Ciò significa che il trasferimento a valle avverrà non il prossimo mese, ma tra luglio e agosto, clima permettendo. Pontelunghissimo.

LA CATTEDRA

Dopo anni di sofferta anticamera, l’ocarina di Budrio è stata ufficialmente ammessa al Conservatorio. Fiato alle trombe!