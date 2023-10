LA GARISENDA

Eterna spalla in ombra della Asinelli, ma nel suo piccolo citata da Dante nella Commedia, è la torre più pendente d’Italia, Pisa inclusa. E però attualmente soffre assai, oh come soffre, in questa critica fase di ‘torsione’. Scienziati, dotti e luminari si avvicendano al capezzale della vegliarda per rimetterla in sesto, o quantomeno restituirle tracce dell’antico vigore. Urge una profonda ristrutturazione. Il Comune mobilita task force e consulta aziende specializzate, lo Stato promette cinque milioni di euro, i bolognesi tutti la tengono su con sguardo carezzevole. Poverina, che brutta storta.