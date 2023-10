Poverina, che brutta storta

Gennasi

CITTÀ 30

La gente di viale Oriani non vede di buon occhio la eco-rivoluzione che le esploderà sotto casa all’inizio di novembre, e durerà come minimo sei mesi, non una notte e via. Largo a bici e pedoni, più verde e meno smog. E pazienza se, in una zona già congestionata di suo, a fine cantiere saranno spariti 16 posti auto. "C’è da spostare una macchina", cantava quel tizio. Anzi tutte.

VIA PETRONI

Dopo il caso dell’ambulanza bloccata dalla calca (o no?), il sindaco Lepore ha ordinato ai titolari di due locali di abbassare la saracinesca alle 20 ogni giorno fino al 15 aprile. Insorge la Confesercenti, secondo cui si tratta di una "punizione ingiusta e sproporzionata". È stato già annunciato un ricorso amministrativo al Bar. GASTRONOMIA 1

Da sei mesi ufficialmente gemellati, gli Apostoli della tagliatella e gli accoliti della Confraternita della tagliatella romagnola hanno celebrato la ricorrenza a tavola, in un ristorante della nostra città. Parliamo di buongustai dal palato fine e il cervello finissimo, che hanno mangiato la sfoglia.

GASTRONOMIA 2

Nell’ultimo weekend la Fattoria Zivieri di Sasso Marconi ha ospitato per il secondo anno consecutivo la finalissima del sedicesimo campionato italiano del salame. Due giorni di delizie da addentare a occhi chiusi, in solluchero, lentamente. Perché, si sa, la fetta è buona consigliera.

MOTOCICLISTE

Sabato e domenica 700 donne in sella alle Harley-Davidson, provenienti da tutta Italia, sono sfilate da Calderara al capoluogo per la terza edizione della ‘Ladies National Run’. Mamma mia che spettacolo.