Prandi trova l’America. Ecco l’ultimo film

Un bolognese che va a New York per fare il regista e ce la fa. È il caso di Filippo Prandi, classe 1983, che dopo tanto lavoro e con grande perseveranza ora è un regista emergente che si sta affermando in un mondo assai difficile e complicato. Infatti, domani al Ferrara Film Festival verrà proiettato il suo film My Last Best Friend (L’ultimo grande amico), che si è già affermato sia in America che in altri Paesi, aggiudicandosi 6 premi e 8 nomination. Un bel successo per un regista agli esordi. Il film è ambientato a New York agli inizi della pandemia ed è incentrato su una misteriosa amicizia fra due uomini, entrambi di nome Walter Stoyanov, magistralmente interpretati da Eric Roberts. Queste due persone, con personalità agli antipodi, condividono la stessa faccia e la stessa identità senza che nessuno lo sappia. La trama è avvincente tanto da affascinare il pubblico, ma soprattutto da conquistare giudizi molto positivi da parte della critica: cosa non sempre scontata nella giungla americana del cinema.

L’interprete femminile del film è Carol Alt, già giunta a Ferrara poiché il Festival si è inaugurato il 21 settembre, data in cui le è stato consegnato il Dragone d’oro alla Carriera. Ora il lungometraggio di Prandi ha due candidature, come miglior film e come migliore regista. Sabato 28 settembre, giorno della chiusura del Festival, si sapranno i vincitori. "Sono soddisfatto – precisa il regista – ma anche esausto. Lavorando da anni così intensamente, mi sembra però di cominciare ad avere i risultati che ho sempre sognato di realizzare. I registi ai quali mi sono ispirato sono, tra i tanti, Costa-Gavras, Orson Welles, Warren Beatty e Vittorio De Sica. Comunque il cinema ha bisogno di storie originali, di film basati sui dialoghi e di sceneggiature specifiche".

Siccome l’importante è intuire i concetti base che muovono la cinematografia ed il relativo mercato, Prandi, col successo di questo lungometraggio, ha già individuato le strategie giuste che lo stanno avviando verso i suoi programmi futuri. Infatti ha già trovato i produttori, i finanziatori ed i distributori americani, quali per esempio Jacob Nasser, per cui tra poco inizierà a girare un lungometraggio di genere investigativo-drammatico che tratta di una ragazza rapita dal suo stalker.

Dopo questo, è già pronta la sceneggiatura per un altro film, che uscirà sempre nel 2025, e che parlerà di una storia Lgbtq: un triller drammatico, intitolato I crimini che non vediamo. "Anche se da anni vivo a New York – conclude Prandi – sono sempre un bolognese ed un italiano, orgogliosissimo di essere entrambi".