Pranzo di beneficenza al centro sociale. Fondi per la terapia integrata oncologica

L’associazione Onconauti organizza per domenica 2 marzo alle 12.30 un pranzo di beneficenza al centro sociale Garibaldi, in via dell’Esperanto 20 a Casalecchio. Scopo dell’iniziativa è raccogliere fondi per il primo centro di terapie integrate oncologiche. Per partecipare è prevista una donazione a partire da 26 euro a persona. È necessario prenotarsi al numero 248/4053658, a cui ci si può rivolgere anche per ogni informazione. Il menù prevede un primo a scelta, un secondo con contorno, macedonia, caffè e bevande.