Pranzo per le Cucine Popolari

Cinque stand-up comedian in lizza per vincere il premio ’La Cicala d’Oro’, sul tema ’Donne al potere’: oggi la finale ai Teatri di Vita, al termine di una giornata che inizia con il Pranzo di Ferragosto per raccogliere fondi per le Cucine Popolari.

L’appuntamento è in via Emilia Ponente 485 per il pranzo alle 13. Alle 21 la finale condotta da Alessio Genchi e Innocenzo Capriuoli; in giuria lo sceneggiatore Fabio Bonifacci, Luca Bottura, Paola Naldi e Simonetta Sciandivasci e Piero Ferrarini (Teatro Dehon) e Ruggero Sintoni (Accademia Perduta).