Pranzo solidale al palasport in favore di una scuola in Kenya

Tutti a tavola per mandare a scuola i bambini africani. Domenica 3 dicembre alle ore 12.30 si terrà, al Palazzetto dello Sport di Castiglione dei Pepoli, un evento di beneficienza per raccogliere fondi da destinare a progetti educativi e di sviluppo per il villaggio di Gede in Kenya. L’idea nasce da Lorenzo Bartolomei, noto imprenditore locale, che è entrato come volontario e collaboratore nell’associazione ’Insieme per donare un sorriso Odv’. La ferma volontà di aiutare concretamente una scuola di 220 bambini del villaggio di Gede lo ha portato a coinvolgere i principali attori della comunità castiglionese, dalle associazioni di volontariato all’amministrazione comunale e alla parrocchia.

La risposta è stata immediatamente positiva e in breve tempo si è organizzata questa grande giornata in cui ascoltare la viva voce di chi ha fondato associazione e progetto, ossia Graziella Volentieri Moni, e per assaporare in un clima di convivialità e solidarietà i piatti tipici più buoni del territorio, preparati dai volontari che ogni estate deliziano il palato di residenti e turisti a Castiglione. Volontari che arrivano non solo dal capoluogo ma soprattutto dalle frazioni, in particolare Rasora e Roncobilaccio. Una grande macchina della solidarietà che si è messa in moto, capitanata dall’Associazione Calcio Castiglionese e dall’AD Parco dei Laghi che ospiterà nel Palazzetto la manifestazione.

"Siamo persone privilegiate, nate dalla parte fortunata del mondo – spiega Lorenzo Bartolomei, promotore dell’iniziativa –. In seguito a una vacanza in Kenya ho conosciuto la realtà difficile di questo villaggio e insieme a mia moglie e agli amici Giancarlo e Deanna ci sentiamo in dovere di ricambiare la fortuna che abbiamo avuto a nascere qui, per aiutare persone più sfortunate di noi". "La passione con cui Lorenzo Bartolomei ci ha presentato il progetto è stata la molla: da subito ci abbiamo creduto e ci siamo messi a disposizione – dichiara il sindaco Maurizio Fabbri –. Vedere che in poco tempo un’intera comunità si è attivata, con grande professionalità e generosità, mi rende ancora una volta di più orgoglioso dei cittadini che rappresento".