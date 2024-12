Pranzo solidale di Natale a Bologna: uniti per combattere la solitudine

Per combattere la solitudine, il 25 dicembre, dalle 12 al Centro Commerciale Vialarga - Spazio Conad, si terrà il tradizionale pranzo solidale "Insieme è Natale". "Nessuno dovrà sentirsi solo il giorno di Natale!" è il motto che ben esprime la chiara volontà dei promotori dell’iniziativa: Spazio Conad, Centro Commerciale Vialarga, Comune di Bologna, insieme ai volontari all’associazione Il Parco ODV, Camst Group per lo speciale menù, uniti insieme per portare gioia e conforto a tutti coloro che altrimenti avrebbero passato la festività in solitudine.

"Da sempre sosteniamo questa iniziativa, giunta alla sua trentesima edizione, che consente a tante persone sole e in difficoltà di passare un Natale all’insegna dell’amicizia e della socialità – sottolinea Roberta Toschi, consigliera comunale delegata alla disabilità –. Un grande lavoro di squadra e di comunità, che ci rende orgogliosi e dimostra ancora una volta come Bologna sia una città accogliente e attenta ai più fragili". Il menù, offerto da Camst Group è all’insegna della tradizione, ma senza dimenticare le diverse esigenze alimentari etnico-religiose.

"Un pranzo che unisce la nostra gente e permette di tramandare il grande valore della solidarietà, che si manifesta in una edificante collaborazione tra cittadini, istituzioni ed imprese tutti uniti. Perché Bologna deve essere una città che non lascia indietro nessuno", dice poi Gianfranco Luce, direttore del Centro Commerciale Vialarga. E poi "Vogliamo concludere questo anno di iniziative solidali con un pranzo di Natale accanto a persone che altrimenti non vivrebbero questa festività con serenità – dichiara il socio Spazio Conad, Riccardo Grassi –. Essere solidali con le realtà che più necessitano di sostegno fa parte da sempre del nostro modo di essere imprenditori all’interno della comunità locale".

Quest’anno a supportare l’iniziativa anche Acer Bologna che ha collaborato alla diffusione promozionale dell’evento tra i propri inquilini. Per il suo alto valore sociale l’evento è patrocinato dalla Camera dei Deputati, dalla Regione Emilia-Romagna, da Bologna Città Metropolitana, Confcommercio e Confesercenti.

Alberto Biondi