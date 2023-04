Pratello, alle 19,30 ecco i birra boys I divieti non fermano gli incivili

di Nicoletta Tempera

I locali del Pratello sono stati ligi all’ordinanza. Ma questa precisione, ad abbassare le saracinesche anche cinque minuti prima delle 19,30, non è bastata a evitare le solite scene a cui, purtroppo, il Pratello negli anni ha abituato. Ossia, a fraintendere il senso della parola Liberazione: non la bellissima festa di democrazia e unità che si celebra il 25 aprile, in ricordo di tanti che sacrificarono la loro vita per liberare il Paese dal giogo nazifascista; ma la liberazione degli istinti più bassi, della mancanza di rispetto per gli altri che si fa prepotenza.

Lo hanno raccontato, quest’anno come gli anni passati, i fiumi di pipì che hanno allagato le stradine che confluiscono in via del Pratello e piazza San Francesco, malgrado la quantità di bagni chimici presenti. Le chiazze di vomito. Le migliaia di bottiglie di birra infrante. I bicchieri di plastica abbandonati in ogni tratto di portico. I cartoni di pizza ammucchiati agli angoli della strada. Scritte vergate sui garage dei residenti.

Eppure. Eppure non era iniziata così. La mattina del Pratello, con il coro dei bambini a intonare Bella Ciao, le tante famiglie a passeggio per la strada della Resistenza, le bancarelle: tutto partito nel migliore dei modi. Nel pomeriggio, però, complice come al solito l’alcol, l’atmosfera è andata via via cambiando. Intanto, al Pratello erano confluiti i circa duemila in corteo da piazza dell’Unità: sindacati di base, centri sociali e anche antagonisti che avevano sfilato fino in centro. Con tanto di blitz a sorpresa di una ventina di anarchici che, staccatisi dal corteo, sono corsi in viale Vicini, davanti alla sede dell’Amministrazione penitenziaria, e hanno appeso uno scheletro a una pianta e vergato una grande scritta in vernice sull’asfalto, sempre contro il regime del 41 bis. Gli stessi, poche ore dopo, hanno appeso anche uno striscione (lo stesso portato in corteo) sui muri del minorile, contro ogni tipo di detenzione. Pochi metri più in là, un cartello scritto a penna annuciava invece la raccolta fondi per sostenere le spese legali della fu band P38, i cui quattro componenti sono indagati per istigazione a delinquere, per i testi delle loro canzoni che inneggiavano al terrorismo.

Questo, mentre dal palco in piazza San Rocco si succedevano al microfono gli interventi dei protagonisti di questa edizione di Pratello R’Esiste, tra cui quello dell’ospite d’onore, l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano (la cui presenza era stata contestata negli scorsi giorni da Fratelli d’Italia, perché condannato in primo grado). Tuttavia, quelli davvero interessati al dibattito sull’immigrazione erano una nutrita minoranza.

E, con il passare delle ore, fino allo scattare del ‘coprifuoco alcolico’ stabilito nell’ordinanza del sindaco Matteo Lepore alle 19,30, la condizione dei presenti è andata peggiorando. E anche quando ormai i locali avevano chiuso da un po’, la maggior parte dei ragazzi aveva una birra in mano. Qualcuno si sarà pure spinto oltre le linee di confine dell’ordinanza a fare acquisti. Al resto ci hanno pensato gli immancabili ‘birra boys’: in bici o a piedi, almeno un paio fin dal primo pomeriggio hanno fatto capolino tra piazza San Rocco e piazza San Francesco. Almeno quest’anno Spiderman non s’è visto. E per forza: lo spazio antistante la chiesa, portale da ‘arrampicata sportiva’ compreso, era occupato dai mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, cinturate all’interno di una piazza transennata. Questo, almeno fino alle 21,30, quando erano ancora in molti a non aver trovato la via di casa.