Pratello, emergenza continua: "I ragazzi oggi girano col coltello. Va fatto il possibile per educare"

Trentanove detenuti totali, di cui 26 custodie cautelari e 13 definitivi. Sono questi i numeri dell’Istituto penale minorile del Pratello che da dodici anni è diretto da Alfonso Paggiarino, al suo ultimo anno di attività prima di lasciare Bologna e andare in pensione.

Dottor Paggiarino, qual è la situazione all’Ipm del Pratello? "In questo momento la situazione è tranquilla, anche se le difficoltà non mancano come testimoniano le aggressioni al comandante della polizia penitenziaria e a un altro agente di quest’estate. Il lato positivo è che con l’inizio dell’anno scolastico abbiamo ripreso le attività, di recente ho preso anche contatti con altre associazioni che vogliono collaborare con noi".

Tra maggio e settembre due minorenni sono stati fermati con l’accusa di omicidio. C’è un aumento preoccupante della violenza tra i giovanissimi.

"È un problema a livello nazionale. Noi siamo molto preoccupati perché è cambiata proprio l’utenza. Facciamo fatica a capire questi ragazzi, in 41 anni di servizio non mi sono mai trovato così in difficoltà e come me anche gli educatori e gli agenti della penitenziaria. Poi c’è il problema dei minori stranieri non accompagnati, le comunità che li dovrebbero accogliere sono sature. Dall’anno scorso è raddoppiato il numero degli accessi nei Cpa. Chi compie un reato può rientrare in famiglia o può essere affidato a una di queste strutture. Non avendo una famiglia di supporto, ricollocarli all’interno di una comunità è spesso l’unica alternativa al carcere. Se non si integrano, tornano a delinquere e così finiscono per entrare e uscire dal carcere in continuazione".

In questi dodici anni ha notato un cambiamento nel tipo di reati commessi?

"Senza dubbio, ora tantissimi giovani girano con un coltello in tasca. Fino a qualche anno fa finivano in carcere soprattutto per spaccio, ora invece sono molto frequenti le risse con armi bianche, le rapine aggravate, ma non mancano violenze sessuali. Poi ci sono anche tutti quei reati meno gravi per i quali prima non si finiva in carcere. Questo è un problema soprattutto legato ai decreti dei governi, in ultimo il ‘decreto Caivano’".

Pensa che il sistema carcerario minorile, per come è oggi concepito, svolga la sua funziona rieducativa? Se no, che cosa andrebbe cambiato?

"No, penso che il carcere per come oggi è concepito sia superato. Servirebbero interventi che puntino a modificare e migliorare gli istituti, anche a livello strutturale. Poi c’è la questione del personale, abbiamo bisogno di più educatori, risorse per dare vita a nuovi laboratori e non solo. Un altro elemento fondamentale sono i mediatori culturali, visto che la maggior parte dei ragazzi non sono italiani. Il sistema carcerario oggi non è più funzionale. Anche dal punto di vista della sicurezza, avremmo bisogno di più agenti".

Che cosa si può e si deve fare per questi ragazzi? E il carcere che ruolo ha?

"Quando sono arrivato a Bologna ho visto il carcere e ho pensato ‘questo istituto è nel cuore della città e tutta la città se ne dovrà far carico’. Nel 2017 abbiamo aperto anche l’osteria ‘Brigata del Pratello’, dove sei ragazzi dell’Ipm fanno i cuochi o i camerieri affiancandosi a professionisti. Volevo dare loro un’opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro e molti di questi giovani, una volta usciti, sono riusciti a trovare un impiego. Dobbiamo fare tutto il possibile affinché questi ragazzi abbiano un’alternativa alla criminalità. Nell’Ipm è presente anche un laboratorio di teatro. Non solo, i detenuti hanno la possibilità di sostenere gli esami all’Alma Mater, uno di loro è entrato in carcere che aveva la terza media e ora si sta per laureare in Scienze della formazione".