Pratello, la rabbia del giorno dopo: "Il solito schifo, puzza e rifiuti". Il Comune rivendica: "Passi avanti"

Per il Comune, la festa per della Liberazione è andata tutto sommato bene. Per i residenti, il Pratello R’Esiste ha invece reso il quartiere "una latrina a cielo aperto". Posizioni contrastanti, espresse, per gli abitanti, da Barbara Rinaldi, in una lettera aperta. "Il garage sotto il giardino di San Rocco – scrive Rinaldi – è diventato come un bagno durante tutta la giornata, da anni subiamo pesanti minacce e ingiurie anche se solo osiamo entrare o uscire a piedi, in bicicletta o in auto dal garage, disturbando chi pensa sia un suo diritto urinare dentro le proprietà altrui". Per non parlare dei rifiuti. "Ancora oggi dobbiamo sopportare una puzza nauseabonda", racconta. Dunque, per i residenti sono stati insufficienti i 38 bagni chimici in funzione, i 30 cassonetti per plastica e vetro, 2 spazzatrici, 4 idropulitrici e gli 8 operatori di Hera in più messi in campo rispetto al 2023. Mentre "il giardino di San Rocco doveva essere chiuso, da ordinanza, alle 17. Invece, alle 18 era ancora aperto e lo è stato fino alle 20". La Rinaldi si chiede: "Ma non dovevano esserci pattuglie tutta la giornata?", e chiude con un appello alla giunta: "Va garantito il rispetto delle proprietà private e la presenza costante di forze dell’ordine a tutela di chi si sente minacciato da folle di ubriachi".

Per il Comune, però, "il lavoro messo in campo per la festa di giovedì ha dato esiti positivi", come spiega Matilde Madrid, capo di Gabinetto, la quale riconosce che "si può migliorare". In ogni caso "non si sono registrati incidenti". Al Pratello, riepiloga il Comune, erano al lavoro 52 operatori di polizia locale, oltre a 25 street tutor, 25 ausiliari di prossimità e circa 15 volontari di Protezione civile, che hanno sequestrato 47 bottiglie, e che hanno elevato 5 verbali per attività di somministrazione abusiva, 13 a persone che urinavano per strada, 11 per mancato rispetto dell’orario di chiusura, 2 per occupazione di suolo pubblico non autorizzato e 3 per violazione dell’articolo 15 del regolamento di Polizia urbana. Sono inoltre stati sanzionati 2 cantieri e rimossi 8 veicoli.

Numeri che per FdI dimostrano quanto la zona sia stata "sotto assedio per ore: quella manifestazione non si può più tenere in quell’area, luogo non idoneo per un evento che di fatto si trasforma in un rave party a cielo aperto". La Lega rincara la dose: "La città è di tutti. Fuori i rave da Bologna – dice il capogruppo Matteo Di Benedetto –. Questo è il degrado permesso da questa amministrazione. Più che una festa, un’occasione di fare baldoria in spregio ai diritti dei residenti". E non solo via del Pratello. Le celebrazioni per la Liberazione sono proseguite in serata anche in via Petroni. "Una notte infernale", racconta Giuseppe Sisti, mentre i residenti in piazza Aldrovandi non lamentano disagi. Il problema, per Sisti "è anche dell’Unibo. Ne parleremo in un incontro che avremo lunedì col rettore Molari: l’Università deve farsi carico del comportamento di un certo gruppo di ragazzi".

Giovanni Di Caprio