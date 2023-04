Pratello, lo scontro Il Comune canta vittoria: "Tutto sotto controllo" L’ira dei commercianti

di Paolo Rosato

"Abbiamo risposto attraverso la nostra capo di Gabinetto". Rimanda tutto al comunicato di Matilde Madrid il sindaco Matteo Lepore, rispondendo alle domande del Carlino sugli episodi di degrado, documentati dai residenti, che anche quest’anno hanno caratterizzato il festone in via del Pratello (e strade e piazze vicine) del 25 aprile. Nessuna valutazione nel merito sulla richiesta di parte dei residenti di spostare la festa da un’altra parte proprio a causa dell’eccessivo afflusso di persone. Un cenno però arriva sull’ormai consueta immagine di alcune vie utilizzate come orinatoi a cielo aperto. "Abbiamo risposto con Matilde Madrid, che in collaborazione con l’assessore Borsari si è occupata di affrontare la festa del Pratello in collaborazione con i residenti – ha detto Lepore a margine della conferenza stampa sul tram –. Ci sono stati interventi importanti che abbiamo rendicontato, credo che il confronto debba continuare". Quindi tutto bene? "Con i residenti stiamo parlando e con loro troveremo le soluzioni migliori. Credo che la cosa migliore – ha concluso – sia leggere il comunicato della Capo di gabinetto che dalla mattina fino alla notte è rimasta assieme ai residenti, molto più presente di altre persone che giudicano questa festa. Le latrine a cielo aperto? Stiamo affrontando il problema con la capo di gabinetto e la vicesindaca – ha continuato Lepore –. La città deve organizzarsi meglio, per offrire qualità della vita sia di giorno, sia di notte. È un impegno che in questo mandato ci vede lavorare insieme a residenti e commercianti".

Ma cosa dice il comunicato? Che è andato tutto bene, ma che si deve migliorare, dando di fatto ragione al reportage del nostro giornale. "Ci eravamo posti l’obiettivo di una manifestazione che si svolgesse in sicurezza, senza incidenti e riducendo l’impatto sulla città – recita la nota di Matilde Madrid –. Così è stato. Alle 23 le persone avevano già lasciato la piazza e il Pratello, consentendo così l’avvio tempestivo delle attività di pulizia. I provvedimenti del Comune hanno tenuto e ridotto l’impatto degli altri anni. Ora al lavoro per nuovi miglioramenti". Dalle 23 di due sere fa poi, fa sapere il Comune, via del Pratello era "quasi totalmente libera e dalle 23.30 sono entrati in azione i mezzi di raccolta rifiuti e pulizia strade". Inoltre "l’ordinanza per allineare la chiusura dei locali alla fine della festa ha dato gli effetti auspicati". Sessantasei gli agenti della Polizia Locale impegnati contro l’alcol abusivo, e solo due sere fa sono state sequestrate 139 bottiglie, con verbali per due attività abusive, sei a esercizi vicinato che vendevano bevande alcoliche e quattro a persone che urinavano per strada. "Risultati apprezzabili" anche sulla piazza San Francesco transennata.

Di avviso completamente diverso Confesercenti, che attacca frontalmente il Comune. "Avete voluto negare il lavoro a osterie, bar, ristoranti e locali della notte di via del Pratello e dintorni, chiudendoli alle 19.30, ma ci sono stati disagi e danni", incalza l’associazione dei commercianti, che poi rincara la dose: così "avete favorito le vendite abusive di alcolici e avete lasciato spazio al degrado in strada ma, soprattutto, vi siete dimostrati incapaci di presidiare e tenere pulite e sicure le strade. Che tristezza vedere quei locali svuotarsi". Il danno per Confesercenti è stato "non solo economico ma, soprattutto, di immagine, propagandando un’allerta sicurezza inesistente. Iniziative come questa vanno gestite con le associazioni di categoria".